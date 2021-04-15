شركة Lenovo تكشف الستار عن هاتفها Legion Phone Duel 2

شركة Lenovo تكشف عن هاتفها Legion Phone Duel 2 يهتم الملايين من المستخدمين بالبحث عن أفضل الهواتف الحديثة والتي يوجد فيها تقنيات حديثة وبالتالي تم الاعلان بشكل رسمي من قبل شركة Lenovo عن هاتفها الأقوى والحديث والذي يوجد فيه العديد من المميزات والتقنيات الحديثة وهو Legion Phone Duel 2، الذي تم إنشاؤه ليكون من بين أفضل هواتف الألعاب المميزة لدي كثير من المستخدمين وأكثرها تميزًا لهذا العام 2021.

وبالتالي يعتبر هذا الهاتف الحديث يوجد فيه شاشة OLED بمقاس 6.92 بوصة، وتصل الدقة عرضها (2460/1080) بيكسل،وبالتالي ترددها يصل إلى 144 هيرتز، أما بالنسبة بينما يصل نسبة سطوعها يصل إلى 1300 شمعة.

شركة Lenovo هاتفها Legion Phone Duel 2

شركة Lenovo بالنسبة كاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بيكسل، وبالتالي يتميز هذا الجهاز بكاميرا أمامية منبثقة تصل الدقة إلى 44 ميجا بيكسل، ثم يتم تثبيتها محور متحرك مخفي داخل هذا الهيكل، وكذلك هذا المحور من على جانب الشاشة ويكون شكله مميز عند حمل الهاتف بشكل أفقي، وبالتالي يتمكن هذا المستخدم استعمال الكاميرا مع امكانية التحكم بالألعاب بصورة مميزة.

كما تمكن هذا المعالج Snapdragon 888 5G المتطور، مع وجود ذاكرة عشوائية 12 و16 جيجا بايت، مع إمكانية وجود شبكات 5G، وكذلك ذاكرة وتخزين داخلية 256 و512 جيجا بايت.

هاتف Legion Phone Duel 2

هاتف Legion Phone Duel 2 أما بالنسبة منفذان لشرائح الاتصال، وزودته Lenovo بكاميرا أساسية ثنائية العدسة وبالتالي تكون الدقة (64+16) ميجا بيكسل، مع وجود منفذين لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومع وجود4 مايكروفونات بالاضافة إلى أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنقية الصوت، وجود عزل الضوضاء الخارجية، وبالتالي يتوفر مروحة صغيرة على الهيكل الذي يقوم بتبريد المعالج والمكونات الداخلية عند استعماله المطول مع ألعاب الفيديو.