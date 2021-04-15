أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة برمضان من عبدالسلام زابية

رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة برمضان من عبدالسلام زابيةتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول زابية، بحلول شهر رمضان المبارك، ينشر دوت الخليج فيما يلي نصها:

الأخ الشيخ/ صادق أمين ابوراس

عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مع أطيب وأصدق الأمنيات لكم بموفور الصحة والعافية يطيب لي أن أبعث إليكم أصدق التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى يوفقنا وإياكم في هذه المناسبة الدينية العظيمة إلى ما فيه الخير ويمن علينا بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يُبارك لبلادنا وشعبنا اليمني الكريم فيما منحه من الكرامات وتفضل به من النصر والتمكين والثبات في مواجهة قوى الظلم والعدوان والاستكبار، كما نسأل الله تعالى أن يُديم على اليمن وأهلها الخير واليُمن والبركات، وسائر أبناء الأمة العربية والإسلامية.

وكُل عام وأنتُم بخير

أخوكم/

عبدالسلام صالح هشول زابية

نائب رئيس مجلس النواب