أخبار اليمن : مؤتمر لحج يهنئ ابو راس بشهر رمضان المبارك

مؤتمر لحج يهنئ ابو راس بشهر رمضان المباركتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من قيادات فرع المؤتمر بمحافظة لحج بمناسبة شهر رمضان، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها:

الاخ الشيخ المناضل / صادق امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام .... المحترم ...

تحية وتقدير.. وبعد

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك يسعدني باسمي ونيابة عن قيادات وقواعد وكوادر الموتمر الشعبي العام بمحافظة لحج ان ازف اليكم اسمى ايات التهاني والتبريكات ولكل قيادتنا السياسية في المؤتمر الشعبي العام.

متمنين لكم دوام الصحة والسعادة، ونسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبة الدينية العظيمة ، وقد عم الامن والخير لوطننا العزيز.

وتقبلوا خالص تحياتي

اخوكم /

الشيخ محمد هزاع القباطي

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج

عضو اللجنة الدائمة.

