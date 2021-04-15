خادم الحرمين يعين مستشارا جديدا له برتبة وزير

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الملك سلمان قرر تعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، مستشارًا له بمرتبة وزير. ويشار إلى أن والأمير مشعل، هو أكبر أبناء الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود، وكان قد تم تعيينه فى منصب محافظ جدة عام 1997.

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