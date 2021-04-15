رابط منصة منظرة التعليمية بسلطنة عمان eportal.moe للاختبارات النهائية 2021، رابط منصة منظرة التعليمية بسلطنة عمان للاختبارات النهائية، حيث تقدم منصة منظرة خدمات تعليمية إلكترونية أونلاين، كما تتضمن هذه الخدمات الاختبارات الشهرية والفصلية، بالإضافة إلى نتائج الطلاب ودرجات أعمال السنة لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسط وإشعارات الفترات، وأيضاً بها دخول منصة جوجل كلاس روم وذلك لطلاب النقل من الصف الخامس الابتدائي وحتى الثاني عشر لشرح الدروس أونلاين، وذلك سعياً من وزارة التعليم بسلطنة عمان من إكمال العملية التعليمية حتى في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى مواكبة التعليم عن بعد للتكنولوجيا الحديثة ، فتقرر أن يكون شرح المواد الدراسية من قبل معلمين متميزين على منصة منظرة التعليمية، وأيضا تقرر عقد الاختبارات النهائية على منصة منظرة، ولذلك من خلال هذا المقال سنوضح لكم رابط منصة منظرة وطريقة تسجيل الدخول عبر المنصة.

منصة منظرة التعليمية بسلطنة عمان للاختبارات النهائية

وذلك في سبيل قيام العملية التعليمية باستكمال مهامها لمصلحة الطلاب، ذلك وقد أنشأت وزارة التعليم بسلطنة عمان منصة منظرة لتخدم هذا الغرض، وتعتبر منصة منظرة هي المقابل الفني لمنصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية حيث قامت الوزارة باختيار المعلمين المتميزين لمتابعة شرح الدروس عن بعد من خلال منصة منظرة، بالإضافة إلى تسجيل الحضور والغياب والواجب اليومي، وأيضاً متابعة الاختبارات الشهرية والأنشطة المختلفة عن بعد من خلال المنصة.

بالإضافة إلى الاختبارات النهائية من خلال المنصة من خلال حسابه الشخصي ستتم إلكترونياً عليها، كذلك لا يتوقف الشرح عبر الكلاس روم بل يوجد العديد من الفيديوهات الخاصة بالصفوف الأعلى مسجلة عبر المكتبة الإلكترونية، كما تتيح أيضاً لولي الأمر متابعة أبنائهم في الأنشطة اليومية والواجبات المقررة عليهم، وبذلك نكون قد أوضحنا آلية عمل منصة منظرة التعليمية وجوجل كلاس روم.

خطوات تسجيل الدخول عبر منصة منظرة التعليمية بسلطنة عمان

يمكنك تسجيل الدخول اليومي عبر منصة منظرة وأيضاً عبر منصة جوجل كلاس روم بها من خلال الخطوات التالية: