الكرملين: سنتعامل بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، أن العقوبات الأمريكية المحتملة ضد روسيا لن تسهم بأي حال من الأحوال في اجتماع قادة البلدين، مشددا على أن بلاده ستتصرف وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- "إن العقوبات المحتملة التي يجري بحثها لن تساهم بأي حال من الأحوال في عقد مثل هذا الاجتماع بين الرئيسين، وهذا أمر لا لبس فيه".

وأضاف "كان هناك اقتراحا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعقد هذه القمة وستكون الموافقة على عقدها خاضعة لقرار الرئيس بوتين".

وتابع بيسكوف بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة على بلاده "من الواضح أنه لا يوجد دخان بدون نار، والأرجح أننا نتحدث عن تسريبات في الصحف الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولن نعلق على أي شيء جاء في تقارير صحفية، وسننتظر إذا تم الإعلان عن أي قرارات محددة من قبل واشنطن الرسمية".

وأكد بيسكوف ان بلاده تدين فرض العقوبات لأنها غير قانونية،مشيرا إلى أن موسكو ستفعل مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الأمر.