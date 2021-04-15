النائب ينال فريحات : لا جديد في المعلومات التي طرحها الخصاونة في اجتماع النواب

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : عبر النائب ينال فريحات عن رفضه لعقد جلسات مغلقة ما بين الحكومة والنواب لكي لا يتم تغييب الراي العام كما قال .

اضاف لدى رده على سؤال للمدينة نيوز حول الاجتماع الذي عقد الاثنين في احدى قاعات المجلس بين الحكومة والنواب بشأن الاحداث الاخيرة :

إنه لا جديد في المعلومات التي طرحها رئيس الحكومة امام النواب ، غير ان الجديد ربما هو أن هذه التحركات بدأت منذ العام 2004 عندما تم تغيير ولاية العهد ، مضيفا أن رئيس الحكومة شدد على أن هذه التحركات مخالفة للاعراف التاريخية للأسرة .

أضاف الفريحات إن الخصاونة أخبرهم بأن هذه التحركات تم توظيفها من قبل جهات خارجية بسبب موقف الاردن من صفقة القرن .

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