جدة - نرمين السيد - وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جينى كوك، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم العثور على عدة ضحايا فى المكان دون ذكر العدد.
وتم الإبلاغ عن الحادث فى منشأة " فيديكس FedEx"، فى 8900 من طريق "Mirabel Road" بإنديانابوليس.
بدوره، أصدر كريس بافندر، المتخصص فى الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى المدينة بيانا جاء فيه: "لم يتم طلب مساعدتنا فى الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى جراء إطلاق نار فى مدينة إنديانا بوليس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.