قتلى وجرحى جراء إطلاق نار فى مدينة إنديانا بوليس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جينى كوك، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم العثور على عدة ضحايا فى المكان دون ذكر العدد.

وتم الإبلاغ عن الحادث فى منشأة " فيديكس FedEx"، فى 8900 من طريق "Mirabel Road" بإنديانابوليس.

بدوره، أصدر كريس بافندر، المتخصص فى الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى المدينة بيانا جاء فيه: "لم يتم طلب مساعدتنا فى الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة".