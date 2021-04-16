بولتون: الملالى لن يعود إلى التزامات إيران النووية

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون، أن إدارة الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن لم تدرك بعد أن نظام الملالى الإيرانى ليس مستعدًا لتقديم أدنى تنازل فيما يتعلق بالعودة إلى الالتزامات النووية.





وفى حوار لقناة "إيران إنترناشيونال"، قال بولتون إن الإدارة الأمريكية لم تدرك بعد أن النظام الإيرانى لم يتخذ أبدًا قرارًا استراتيجيًا بالتخلى عن الأسلحة النووية، لافتًا إلى أنه إذا قررت إيران التخلى عن امتلاك السلاح النووى فستكون المفاوضات سهلة.

كما أشار مستشار ترامب السابق، إلى رغبة طهران فى امتلاك السلاح النووى، والتخلص من العقوبات في الوقت نفسه.

وأضاف بولتون: "إذا كان الإيرانيون يريدون الاتفاق مع إيران، فعليهم أن يقدموا بعض التنازلات ويلغوا بعض العقوبات، وباعتقادى هذا سيكون خطأ، لا أعتقد أن النظام الإيرانى سيتخلى طواعية عن رغبته فى امتلاك سلاح نووى، ولا يوجد دليل على أنه فعل ذلك من قبل أو أنه جاد فى ذلك".

وتابع: "لهذا السبب، إذا كنتم تريدون إيران بدون أسلحة نووية، يجب أن يتولى نظام جديد السلطة فى طهران، ولا أعتقد أنهم يجب أن يؤمنوا بهذا، والنتيجة، التى أشعر بالقلق، بشأنها هى أنه يتعين عليهم عقد صفقة سيئة أخرى مثل صفقة أوباما".

وكانت طهران أعلنت بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% فى 13 أبريل الجارى، وذلك فى أعقاب الهجوم الذى تعرضت له منشأة نطنز النووية فى أصفهان، وقالت تقارير إن الموساد الإسرائيلى يقف وراء العملية.