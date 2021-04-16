روسيا: سنرد على العقوبات الأمريكية بالمثل

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أنها سترد بالمثل على العقوبات الجديدة التى أعلنتها الولايات المتحدة، أمس الخميس، ضد موسكو، موضحة أن كل شىء سيتوقف على القرار الذى سيتخذه الرئيس فلاديمير بوتين.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، خلال مؤتمره الصحفى اليومى: "فى هذه الشؤون لم يلغ أحد مبدأ المعاملة بالمثل، هذا عنصر أساسى". وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أكد فى وقت سابق من اليوم، أن واشنطن وموسكو تبحثان إمكانية إجراء قمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن الاتصالات بينهما حيوية، وأنه حان الوقت لخفض التصعيد.

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