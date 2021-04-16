كوريا الجنوبية.. تعيين وزير الداخلية السابق رئيسًا للوزراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تعيين وزير الداخلية السابق كيم بو كيوم، رئيسًا للوزراء، خلفًا لرئيس الوزراء السابق جونغ سيه كيون، الذى قدم استقالته استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها العام المقبل.





ووفقًا لما أعلنه مكتب الرئاسة فى كوريا الجنوبية، رشح الرئيس الكورى، مون جيه إن، وزير الداخلية السابق لرئاسة الحكومة، وذلك فى إطار تعديل وزارى شمل عددًا من الحقائب. وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، شمل التعديل الوزارى تعيين ليم هايسوك وزيرا للعلوم، و مون سونج ووك وزيرا للتجارة والطاقة، وآن كيونغ دوك وزيرًا للعمل، ونو هيونغ أوك وزيرًا للأراضى، وبارك جونيونغ وزيرًا للمصايد. وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الرئيس مون احتفظ بوزير المالية، هونغ نام كى، فى منصبه.

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