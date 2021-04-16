مواقيت الأذان – امساكية رمضان 2021 العراق في بغداد وجميع المحافظات

امساكية رمضان 2021 العراق بغداد وكافة المحافظات، وذلك للتعرف علي مواقيت الصلاة متضمنة وقت الإمساك برمضان، والتعرف علي موعد أذان المغرب طوال الشهر المبارك، وكذلك توقيت آذان الفجر طوال الشهر، وهذا ما سيتضح لنا خلال جدول إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ في العراق بمختلف المناطق، وجدير بالذكر أن هناك جماعات داخل البلد يختلف لديها بداية الشهر وسنتعرف علي تفاصيله الآن.

امساكية رمضان 2021 في العراق

بدأت أول أيام الشهر المبارك يوم الثلاثاء 13 من أبريل الجاري، وذلك في معظم أنحاء العالم والوطن العربي، لكنه اختلف في بعض المناطق والدول، وذلك بالعراق نفسها أيضاً، ويمكنكم التعرف علي مواقيت الصلاة في شهر رمضان عن طريق ترحيل يوم بالجدول التالي لمن بدأ عندهم اليوم الأول الأربعاء وليس الثلاثاء، ونتعرف علي هذا خلال جدول إمساك رمضان 1442.

تعرفنا بهذا علي وقت الإمساك برمضان، ونرفق لكم بعضاً من أدعية رمضان الآن.

دعاء رمضان 2021

أجمل أدعية شهر رمضان المبارك، يمكنكم الدعاء بها، ونوفر لكم دعاء رمضان للدعاء به الآن، ولكن يجب معرفة أنه لا يجوز تخصيص دعاء ليوم بعينه، لكنها أدعية عامة يتم الاستعانة بها.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

امساكية رمضان ٢٠٢١ بغداد العراق

تعرفنا علي وقت آذان المغرب طوال الشهر المبارك، وكذلك موعد أذان الفجر يومياً، هذا ضمن جدول مواقيت الصلاة في إمساكية رمضان 2021 في العراق.