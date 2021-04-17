رابط تسجيل جديد على منصة إحسان الوطنية الخيرية “مشاريع .. إغاثة .. فُرجت” تعزيز التكافل الاجتماعي

رابط التسجيل الجديد في منصة إحسان ehsan.sa الخيرية وهي إحدى المنصات الرسمية والتي تعتني بالمشاريع والإغاثة وكذلك التفريج على المحتاجين من خلال خيار فُرجت، والتي تم تدشينها وفق الأمر السامي، وتخضع منصة إحسان لإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كذلك يُشرف عليها العديد من اللجان الرسمية بالمملكة، هذا وتسعى المنصة لتحقيق أهدافها والتي تشمل إشراك القطاعات والمؤسسات التنموية التي تعمل على تنمية المجتمع، وهي غير هادفة للربح، وهذه القطاعات والمؤسسات تسعى خلال الفترة الأخيرة لتحمل مسئولياتها الاجتماعية فمن خلال تقديم الخدمات والإعانات والتبرعات للمستحقين والفئات الأولى بالرعاية من مواطني المملكة.

منصة إحسان الخيرية ehsan.sa حفل تدشين المنصة

التسجيل على منصة إحسان برقم الهاتف الجوال فقط

وتجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان تقبل التسجيل برقم هاتف جوال سعودي فقط، وذلك في الوقت الحالي، وعلى من يرغب في التسجيل في منصة إحسان غير مطلوب منه أي بيانات أو معلومات خاصة، كما أن المنصة تقدم تبرعات متنوعة، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويتم ذلك عن طريق شركائها من الجهات الرسمية، كما يمكن للراغبين في التبرع أن يتموا تبرعاتهم بدون الإفصاح عن شخصيتهم أو بياناتهم، وذلك عن طريق خاصية التبرع السريع، والذي يطلق عليه “التبرع المباشر” دون تسجيل.

التبرع السريع على منصة إحسان الخيرية

ومن الجدير بالذكر أن التبرعات التي تتلقاها المنصة يتم نشرها في صورة تقارير على المنصة، ولمزيد من الشفافية، يتم أيضا إرسال تقارير التبرعات هذه من خلال رسائل إلكترونية على البريد الإلكتروني للأعضاء المُسجلين على المنصة، كما يمكن التبرع السريع، وذلك خلال عدة ثواني دون الحاجة إلى التسجيل في منصة إحسان أو تسجيل أي بيانات شخصية، أما عن جهات صرف التبرعات السريعة، فهي تذهب مباشرة إلى المشاريع الأشد حاجة، ويتم ذلك بصورة تلقائية ومباشرة.

منصة إحسان أحد مصارف الزكاة الرسمية

وتجدر الإشارة إلى أن منصة إحسان الخيرية هي إحدى الجهات المنوط بها تلقي أموال الزكاة، ويمكن حساب الزكاة من خلال خدمة حاسبة الزكاة على المنصة، وخدمة حاسبة الزكاة هذه موجودة ضمن تبويب برامج المنصة، أما عن نوعية التبرعات التي تتلقاها منصة إحسان فهي تبرعات مالية فقط، ولا تقبل المنصة التبرعات العينية في الوقت الحالي، هذا ولا يوجد حد أدنى أو أقصى للتبرع، فيمكنك التبرع بريال واحد، وكل ما سبق يمكن من خلال رابط تسجيل جديد على منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

طرق تلقى ودفع التبرعات على منصة إحسان الخيرية هذا ويمكن جعل تبرعك في صورة هدية، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى منصة إحسان، ثم الضغط على خيار الهدية، بعدها يمكنك اختيار فرص التبرع المتاحة والمناسبة لك، كما يمكنك أن تُضيف البيانات الخاصة للمُهدى له التبرع، وستصل له رسالة بإهدائك، أما عن طرق دفع التبرعات المتاحة على منصة إحسان فهي كالتالي: مدى.

البطاقات الائتمانية.

أبل بي. هذا وتسعى المنصة في التوسع في طرق وقنوات الدفع خلال الفترة القادمة، هذا والمنصة لا تقبل التبرعات النقدية، وإنما فقط التبرعات التي يتم دفعها بطريقة إلكترونية، ويجب الإشارة إلى أن منصة إحسان تساعد الجهات والمؤسسات الخيرية في وصول التبرعات للمواطنين المحتاجين، ولا تتعامل المنصة مع الأفراد المستحقين لتلك التبرعات بشكل مباشر.



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