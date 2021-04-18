رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 // عبر رابط مباشر للاستعلام برقم الاستمارة

من أشهر مواضيع البحث هو البحث عن رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية، وأصبح الاطلاع على نتيجة القبول من أهم مواضيع البحث الآن من قبل الطلاب الذين سجلوا استمارات التقديم على أمل الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، بعد أن جاءت نسب القبول العام مرتفعة عن الأعوام السابقة بسبب أرتفاع الدرجات هذا العام، وكان التقديم للجامعات الخاصة هو أخر أمل لهؤلاء الطلاب الحالمين بدخول كليات قمة، والمعروف أن القبول الخاص يقبل نسبة أقل من القبول العام 10%، وكانت الوزارة قد أعلنت أن النتائج ستكون متاحة يوم الأحد 2021/04/11 عبر موقع دليل القبول.

طريقة التحويل بين الكليات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أـلية جديدة للتحويل بين الكليات السودانية وهي كما يلي.

يجب أن تتوافر أماكن شاغرة في الكلية الراغب الطالب التحول إليها.

يجب أن يكون الطالب الراغب في التحويل لكلية أخرى حاصل على النسبة المئوية المسموح بها للتقديم في الكلية.

في حال رغب الطالب في التحويل في السنة الثانية يجب أن يتوافر الشرطين السابقين، أضافه إلي أنه يكون ناجح في جميع المواد في الكلية التي يرغب التحويل منها.

سبب التقديم الكبير من الطلاب على لنفقة الخاصة

من أهم الأسباب التي دعت الطلاب التقديم للقبول على النفقة الخاصة، هو أرتفاع المجموع هذا العام في الشهادة السودانية مما أدى إلي ارتفاع القبول العام في الجامعات السودانية، وأصبح القبول الخاص هو الحل أمام الطلاب الذين سجلوا نسب نجاح مرتفعة ولم يستطيعوا اللحاق بكلياتهم المفضلة.

أجراء التخلي عن القبول إلكترونياً. ضرورة تسديد الرسوم التي وضعتها وزارة التعليم العالي 50 جنيه سوداني. الدفع إلكتروني للحصول على رقم الاستمارة. تقديم الطلب في الفترات التي تحددها وزارة التعليم العالي.

أجراء التخلي عن القبول في الجامعات السودانية 2021رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية

يمكن لجميع الطلاب الذين تقدموا للقبول الخاص الدخول على رابط admission.gov.sd للاطلاع علة نتيجة القبول الخاصة بهم بإتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط دليل القبول الرسمي. تحديد نوع القبول الذي تريد معرفة نتيجته “القبول العام، الخاص،منح التعليم الأهلي”. تسجيل رقم استمارة التقديم للقبول. الضغط على زر إرسال سوف تظهر نتيجة القبول الخاصة بك على الفور.

يجب أن لا تقل النسبة المئوية عن نسبة 10% كحد أدنى لنسب القبول العام للجامعات السودانية.

يتم تطبيق كافة اللوائح والأسس والضوابط المعمول بها في القبول العام في منافسة النفقة الخاصة.

يقبل الطالب السوداني الحاصل على شهادة الحفظة الصادرة من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، عن النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والحكومية والأهلية، بعد سداد نسبة 50% من رسوم النفقة الخاصة للكلية المعنية.

نتيجة التقديم للقبول الخاص في الجامعات السودانية 2021أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

جاء على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية على الفيس بوك، أنه تحدد اليوم الأحد الموافق 2021/04/11 موعد لإعلان نتيجة التقديم للجامعات على النفقة الخاصة، وجاء في الإعلان أيضاً أنه سوف يبدأ التقديم للجامعات الحكومية والأهلية سيكون يوم الثلاثاء القادم 2021/04/11 عن طريق الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات، وأن الوزارة سوف تعلن عن كافة التفاصيل على موقعها الإلكتروني، لمن يرغب في معرفة أي معلومات بخصوص نتائج القبول الحكومي والخاص.

رفض الطلاب للتقديم على النفقة الخاصة

يرفض عدد كبير من طلاب الشهادة الثانوية العامة في السودان نسب التقديم الخاص في الجامعات السودانية، ويعتبرونها تنتقص من حقهم في القبول العام وأن التعليم أصبح لمن يدفع المال، وهذا لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ،ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقتنعة بنسب المحددة للطلاب الراغبين للتقديم على النفقة الخاصة وأنها نسب عادله.

شروط التقديم الخاص في الجامعات السودانية

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية عدة شروط وضوابط يجب توافرها في من يرغب للتقديم على النفقة الخاصة من أهم هذه الشروط ما يلي.