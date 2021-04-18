موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري وتردد القنوات المفتوحة الناقلةله

هناك عدد كبير للغاية من الجماهير المصرية التي تترقب لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية، مما عمل على زيادة عمليات البحث حول تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، والذي من المنتظر أن يتم إقامتها اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً في استاد القاهرة الدولي، والتي تعتبر المباراة رقم 121 بين الفريقين، والتي تم تأجيلها من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تعتبر مباراة هامة للغاية لأنها سوف تظهر ملامح بطل الدوري للدورة الحالية، وخصوصاً أن فوز المارد الأحمر سوف يجعله يفوز بالصدارة في البطولة في حالة الفوز في كافة المباريات المؤجلة، أما في حالة فوز الفارس الأبيض فإنه يضمن صدارة الدوري حتى وإن فاز الأهلي بجميع المباريات المؤجلة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يستعد فريق النادي الأهلي إلى لقاء القمة من خلال خوض معسكر مغلق قبل موعد المباراة بيومين كاملين، والعمل على دراسة الفريق المقابل، حيث أن المدير الفني لفريق حرص على أن يقدم التحفيز الكبير للاعبين حتى يتمكنوا من التهيئة على الصعيد النفسي للفوز في المباراة التي تفتح له باب في الاستحواذ على لقب البطولة من القلعة البيضاء، والثأر لأنفسهم بعد الهزيمة التي ألحقها بهم الفريق الأبيض في القمة الأخيرة بينهم، وأكد عليهم التمركز السليم والتركيز الشديد وجودة الانتشار على مدار المباراة.

استعدادات الأهلي لمباراة القمة

عمل موسيماني والمساعدين له بدراسة طريقة اللعب الخاصة بالزمالك في الفترة الأخيرة وخصوصاً المباريات الخمس الأخيرة بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، حتى يتمكن من اكتشاف آلية اللعب التي يقوم بها الزمالك، ويستطيع رسم خطة اللعب ووضع التشكيلة الخاصة باللاعبين للمباراة الليلة، وأكد عليهم أهمية السيطرة على جميع المساحات في الملعب.