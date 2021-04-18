روسيا تسجل 8632 إصابة جديدة بكورونا و389 وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 8632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 2252 حالة في موسكو، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و702101.

كما تم تسجيل 389 وفاة أخرى جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 105582.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.18 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و142002.