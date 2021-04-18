تسجيل 61 وفاة و 1596اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1596) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (683,466) حالة.

• سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (12.41%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (11,385) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,459,718) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6032) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (631,944) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (43,344) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (222) حالة، فيما غادرت (140) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2274) حالة.