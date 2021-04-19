سلفة لاخر الشهر | تمويل شخصي بدون تحويل راتب منصة سلفة

يعتبر برنامج سلفة لاخر الشهر واحد من أهم البرامج التي تقوم بتقديمها منصة سلفة الإلكترونية، ذلك لأن منصة سلفة تعتبر الرائدة في مجال التقنيات المالية، حيث تقوم الشركة بتقديم مبالغ مالية ومساهمات للمواطنين السعوديين حتى يتمكنوا من تخطي المواقف الطارئة التي يمرون بها، فهذا البرنامج يهدف إلى توفر مبالغ مالية في أوقات طارئة بأسرع وقت ممكن.

منصة سلفة تسجيل الدخول

لكي يتمكن المستفيد من الحصول على مبلغ ال5,000 ريال من منصة سلفة التابع لبرنامج سلفة لاخر الشهر فيجب التسجيل على المنصة أولاً، ويمكنك التسجيل كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة سلفة الإلكترونية.

ثم قم بكتابة رقم الجوال الخاص بالمستفيد.

يتم إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم قم بكتابة كلمة مرور يمكنك تذكرها بعد ذلك للدخول إلى حسابك فيما بعد.

ثم قم بالموافقة على “أقر بالمعلومات المدخلة” ، وكذلك الموافقة على “سياسة الشروط والأحكام” الخاصة بالمنصة.

، وكذلك الموافقة على الخاصة بالمنصة. ثم اضغط على “استكمال علمية التسجيل” .

. سيتم استلام رسالة تحتوي على كود التفعيل من خلال رقم الجوال الذي قمت بإدخاله، فمت بتفعيل عملية التسجيل ثم قم بإعادة تسجيل الدخول مرة أخرى سواء ببريدك الإلكتروني أو رقم الجوال، وقم بكتابة كلمة المرور المُسجلة من قبل.

فبهذه الطريقة يكون قد تمكنت من التسجيل كمستخدم جديد على منصة سلفة لتتمكن من الاستمتاع بمميزات الشركة التي تقدمها.

كما يمكنك التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل والذي تقوم عليه وزارة التنمية الاجتماعية والحصول على 2,000 ريال شهرياً من البرنامج.

سلفة لاخر الشهر

بعد التعرف على كيفية التسجيل في منصة سلفة، يكننا الآن توضيح طريقة الحصول على سلفة تصل إلى 5,000 ريال، ويمكنك ذلك من اتباع الآتي:

قم بالدخول إلى طلب التقديم على تمويل. قم باختيار خدمة “طلب تمويل”. قم بتسجيل الدخول كما أسلفنا بتوضيح كيفية التسجيل كمستخدم جديد. يتم ملء مربع البيانات الخاصة بك، حيث تقوم بتقديم (الاسم الرباعي-رقم الجوال-البريد الإلكتروني-قيمة المبلغ المراد الحصول عليه-فترة السداد الخاصة بالتمويل-رقم الحساب الذي سيتم تحويل المبلغ عليه). في النهاية قم بالضغط على “إرسال الطلب”. سيتم استلام رسالة نصية تأكيد تفعيل الطلب، وتحويل المبلغ إلى رقم الحساب الذي قمت بإدخاله.

فهذه هي الطريقة الصحيحة للتمكن من الحصول على تمويلات منصة سلفة الإلكترونية، والتمتع ببرامجها المالية.

كما تقوم شركة باب رزق جميل بتقديم مبالغ تمويلية لإنشاء المشاريع الصغيرة للشاب، والتي تصل لإلى أكثر من ربع مليون ريال.

شروط الحصول على تمويل سلفة

بعد توضيح طريقة التقديم على طلب سلفة لاخر الشهر من منصة سلفة السعودية، نأتي لنقطة من يمكنه الحصول على التمويل، وشروط التمويل كالتالي:

أن يكون المستفيد صاحب جنسية سعودية. التمويل بدون تحويل راتب، وتلك من أحد مميزات الشركة. أن يمون المتقدم يشغل عملاً إما عملاً حكومياً، فيجب أن يكون مر على تعيينه أمثر من 3 أشهر، أو أن يكون يشغل عملاً في القطاع الخاص، فيكون مر على العمل أكثر من 6 أشهر. أن يكون الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال سعودي شهرياً. أن يكون المتقدم يبلغ من العمر ما بين ال18 إلى 60 عاماً.

فهذه هي الشروط الخاصة بالبرنامج، وذلك لأن البرنامج يأتي بعدد من المميزات مثل توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك هامش الربح تنافسي، إيداع فوري للمبلغ المطلوب.

فبذلك يكون قد قمنا بتوفير جميع المعلومات الخاصة الحصول على تمويل من منصة سلفة الإلكترونية ، وذلك تحت مسمى سلفة لاخر الشهر والتي تقوم بتوفير 5,000 ريال سعودي فور التقديم على الطلب، حيث يتم تحويل المبلغ المطلوب إلى رقم الحساب الذي تقوم بإدخاله في ساعات معدودة.