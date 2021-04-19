بالفيديو.. مروحية "ناسا" تصنع التاريخ بالتحليق فوق المريخ

نجحت طائرة مروحية مصغرة صنعتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الاثنين، في إجراء عملية إقلاع وهبوط فوق سطح المريخ.
ونشرت "ناسا" شريط فيديو يظهر حالة من الفرح بين الفريق المكلف بتوجيه الطائرة، حيث تعالت الصرخات وصفق الجميع.
وتبرز أهمية الإنجاز في كونه أول رحلة لطائرة تعمل بمحرك يتم التحكم فيها على كوكب آخر غير الأرض، وفق "رويترز".
ويبعد الكوكب الأحمر عن كوكب الأرض 173 مليون ميل، لذلك اعتبر الإنجاز العلمي في هذه الطائرة تاريخيا.
وتشبه هذه اللحظات التاريخية، تلك التي رافقت إطلاق الأخوين رايت أول طائرة تعمل بمحرك من صنع الإنسان مطلع القرن العشرين.
ورغم أن محاولة الأخوين كانت متواضعة، إذ لم تقطع طائرتهما سوى 37 مترا فقط في 12 ثانية في ولاية نورث كارولاينا عام 1903، فإنها فتحت الباب أمام تطور عالم الطيران.
وبالمثل من المتوقع أن تكون البداية متواضعة لطائرة "ناسا" الهليكوبتر "إنغنيويتي" التي تعمل بالطاقة الشمسية.
ولا يزيد وزن الطائرة على 1.8 كليوغرام، وكان مخططا قبل الرحلة أن تحلق مكانها على ارتفاع 3 أمتار عن سطح المريخ لمدة 30 ثانية ثم تدور، قبل أن تهبط على أرجلها الأربعة.
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