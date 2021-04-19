روسيا تتهم أمريكا بالوقوف وراء طرد دبلوماسييها من التشيك

جدة - نرمين السيد - وحسب قناة "العربية" الإخبارية، أكدت روسيا أن الولايات المتحدة هى من تقف وراء طرد الدبلوماسيين من التشيك، لافتة إلى أنها سترد على أى عقوبات تفرض عليها بشكل قوى.

وكانت التشيك، ألقت باللوم فى سلسلة من الانفجارات الغامضة فى عام 2014 فى مستودعات الذخيرة التشيكية على وحدة النخبة فى جهاز المخابرات العسكرية الروسية، وهى جماعة ربطتها بريطانيا بهجوم 2018 بغاز أعصاب على جاسوس روسى سابق فى سالزبورى بإنجلترا.