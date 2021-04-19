موعد عيد الفطر 2021 المبارك أول أيام العيد في الوطن العربي – Eid mubarak

موعد عيد الفطر 2021 المبارك، يسأل عنه الكثيرين في كافة أنحاء الوطني العربي بسؤال العيد متي لمعرفة توقيت أول أيام العيد الفطر ٢٠٢١ في السعودية وكافة دول العالم، وخصوصاً بعد أن اختلفت بداية شهر رمضان المبارك، وقد جاء في بعض الدول يوم الأربعاء، وبعضهم كان يوم الثلاثاء 13 من شهر أبريل، لهذا سنتعرف علي موعد العيد 2021 فلكياً وفق آخر الإحصائيات مع ترقب الهلال.

موعد عيد الفطر 2021

موعد أول أيام عيد فطر 1442 بالوطن العربي يختلف فلكياً، ولكن ستحدده عملية رؤية تحري هلال العيد المبارك، كل عام وانتم بخير، حيث سيتم تحري الرؤية للهلال يوم الثلاثاء في بعض الدول وهو التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والموافق 11 من مايو المقبل، وبعض الدول سيتحرى الهلال يوم الأربعاء التالي له، حيث ذلك بناءا علي عدد الأيام لشهر رمضان المبارك.

ثبت في الصحيحين في الحديث القدسي، الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى؛ أنه قال: ((كلُّ عملِ ابنِ آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة، وإذ كان يوم صومِ أحدِكم فلا يرفث، ولا يصخَب، فإن سابَّه أحدٌ، أو قاتله، فليقُل: إني امرؤٌ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوفُ فمِ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه)).

متي العيد الفطر 1442

يأتي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً في مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، والعراق، ولبنان، والأردن، وسوريا، وفلسطين، وعمان، واليمن، يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو، وسيتم تأكيد ذلك حسب رؤية الهلال، بينما توقيت اليوم الأول للعيد، سيكون الجمعة 14 من مايو في المغرب وبعض مناطق العراق، وذلك حسب اختلاف بداية شهر رمضان المبارك، وبهذا تعرفنا علي موعد عيد الفطر 2021 فلكياً.