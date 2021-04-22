الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر الإنترنت بات الآن مُتاحًا حيث تُعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر مسابقات رمضان المُقدمة على الـ ام بي سي، ماذا وأن كان بإمكانك الحصول على مئة ألف دولار امريكي وانت في منزلك وكل ما عليك فعله هو فقط المبادرة والمشاركة حيث فاز بالفعل الكثير من الأشخاص، وقد تكون انت الشخص التالي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر الإنترنت

تُساهم شركة MBC في تحقيق أحلام مُتابعيها خاصةً في رمضان، ويأتينا منذ سنوات “دليل على المصداقية” الإعلامي المعروف صاحب التأثير المميز مصطفى الاغا ويقدم البرنامج حيث يتم السحب على برنامج الحلم بصورةً عشوائية؛ لذا بادر في الاشتراك في مسابقة الحلم وزد من فرصتك التي قد تغير حياتك بالكامل.

ويُمكنك الاشتراك طوال الوقت في رمضان وزيادة مُعدل احتمالية اختيارك ضمن الفائزين هذا العام، ويُمكنك أيضًا الاشتراك عبر الخطوات التاليّة:

زيارة موقع ام بي سي والدخول على مسابقة الحلم.

قُم بـ اختيار موقعك والشبكة التابع إليها.

قُم بالمتابعة حيث تظهر لك الأرقام التي يُمكن التواصل معها وإرسال كلمة حلم.

أو قُم بالإجابة على الأسئلة في الموقع ومن ثم أكد المشاركة مع عائلتك والأصدقاء.

يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة عبر إرسال كلمة حلم والتسجيل في المسابقة، وكلما زاد عدد المرات التي تشارك فيها زاد أيضًا إمكانية الدخول على السحب في مسابقة الحلم، إليك أهم الارقام:

يُرجى العلم بأن رسالة واحدة كافية لتأهيلك إلى الفوز في مسابقة الحلم والدخول على السحب، ولكن يُمكنك زيادة إمكانية دخولك على السحب عبر زيادة إرسال كلمة حلم.

كيف تفوز في مسابقة الحلم

يُمكنك الفوز في المسابقة عبر ارسال كلمة DREAM أو حلم إلى رقم المسابقة في دولتك حيث تختلف الأرقام طبقًا لموقعك، ويُفضل إرسال أكثر من رسالة واحدة حتى تزيد إمكانية فوزك على موقع الحلم.

وفي حال أن كُنت تتساءل ماذا وأن وصلتني رسالة من مسابقة الحلم قُم بـ زيادة إمكانية نجاحك في الفوز بالمبلغ المالي وتحقيق احلامك عبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر الإنترنت بسهولة، لا تتردد فقناة ام بي سي واحدة من أكثر القنوات مصداقية عند الحديث عن مسابقات رمضان.