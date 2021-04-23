موعد عيد الفطر 2021 معرفة متى اول ايام عيد الفطر المبارك في مصر والدول العريية

موعد عيد الفطر 2021، يتطلع الكثير من المواطنين إلى التعرف على موعد عيد الفطر 2021، وذلك في مصر وجميع الدول العربية، حيث قد بدأ شهر رمضان المبارك في يوم 13 من شهر ابريل الجاري، ويرغب الكثيرون في معرفة موعد العيد للتعرف على ايام الاجازات الخاصة بهم، وذلك بعد مرور عشرة أيام من الشهر المبارك اي ثلثه، ونتابع معكم تفاصيل التعرف على أول أيام العيد في السطور التالية، تابعوا معنا.

موعد عيد الفطر 2021

يرغب الكثير من الأفراد في جميع أنحاء الوطن العربي في التعرف على موعد عيد الفطر 2021، حيث أنه قد تم مرور عشرة أيام من شهر رمضان المبارك، وهو ما يعادل ثلث الشهر، ويفعل المسلمين كل ما في وسعهم لاستثمار هذا الشهر الكريم وجني الكثير من الحسنات وذلك عن طريق التقرب إلى الله بجميع بالفروض والسنن وكافة الأعمال الصالحة، وهم يرغبون في التعرف على موعد العيد لكي يتعرفوا على موعد الاجازات الرسميه لهم، ومن المفترض أن يتم التحري عن هلال العيد في اليوم التاسع والعشرين من الشهر المبارك وهو الموافق اليوم الحادي عشر من شهر مايو القادم، ويختلف ظهور الهلال ما بين الدولة والأخرى.

متى عيد الفطر المبارك 2021

أوضحت بعض الدول العربية أن موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام العيد سوف يكون يوم 13 مايو القادم، وقد تم تحديد ذلك فلكيا على أن يتم تاكيد الأمر في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، ومن الدول العربية التي أوضحت ذلك الأمر مصر وتونس والجزائر والامارات والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين وليبيا والسودان وعمان، على أن يكون أول أيام العيد في المغرب والعراق في يوم 14 من شهر مايو، وذلك بسبب اختلاف اليوم الذي بدأ فيه شهر رمضان في تلك الدول.