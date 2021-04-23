أخبار اليمن : "طقس مرعب".. فلكي يمني يحذر: تقلبات جوية شديدة

"طقس مرعب".. فلكي يمني يحذر: تقلبات جوية شديدة
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة 30 أبريل 2021.
وتوقع الفلكي لاشوافي حالة من اضطراب الطقس ماطرة على نطاق واسع وهطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق
وأكد الشوافي ان يغطي الهطول معظم المناطق اليمنية نهاية الأسبوع مع تشكل بعض الخلايا شديدة الغزارة على بعض المناطق (بعض المناطق) خصوصاً من منتصف الاسبوع.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات.
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