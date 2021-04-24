رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 ، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعي في العراق أن وزارته تستعد لإطلاق استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية للعام 2021، عبر موقع الوزارة على الإنترنت، كما أوضح أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق نموذج التقديم للحصول على أجور الحماية الاجتماعية للمواطنين من كافة مدن ومحافظات العراق، ونستعرض معكم رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 والفئات المشمولة في الرواتب.

استمارة الرعاية الاجتماعية

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وعلى رأسها الوزير عادل الركابي، قد انتهت ومن خلال اجتماعه مع هيئة الحماية الاجتماعية، من كافة التحضيرات بفتح استمارة الرعاية الاجتماعية 2021، خاصة بعد الأوضاع التي يعيشها الكثير من فئات الشعب العراقي والظروف الاقتصادية السيئة التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، وأوضح الوزير الركابي أن التحضيرات بفتح الاستمارة الإلكترونية شارفت على الانتهاء، وسيتم إطلاق نموذج استمارة الرعاية الاجتماعية الإلكتروني قريباً.

رابط استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2021

كذلك انتهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من وضع آلية التقديم للشمول بالحماية الاجتماعية، بشكل دقيق وذلك من أجل تلافي أي أخطاء كالسابق خاصة تلك التي حصلت في عام 2016، ووفقاً لبيان الوزارة ستفتح باب الشمول براتب الرعاية على ضوء التخصيصات التي رُصدت من هيئة الحماية الاجتماعية في موازنة 2021 في ضوء تمويل وزارة المالية للصندوق الحماية والهيئة.

ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة سيتم فتح الرابط الإلكتروني لاستمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 وتفعيله من قبل موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريباً.

الفئات المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية لعام 2021

وحسب ما هو مقرر سيتم التقديم للشمول بأجور الحماية الاجتماعية متاحاً لبعض الفئات شرطاً أن يكون موثقاً بالوثيقة الرسمية وهم: الأرامل، المطلقات، العاجزة، المرأة المهجورة، زوجة المحكوم. العزباء التي تجاوز سنها 35 عاماً وليس لها دخل ثابت أو ولي أمر مسؤول عنها، كبيرين السن ممن بلغوا الستين وغير متزوجين، زوجات المفقودين في الحروب، العاطلين عن العمل بدون راتب، ذوي الإعاقة ممن بلغت نسبة عجزهم 75%.