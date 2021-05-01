متى موعد إجازة عيد الفطر 1442 لموظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص

موعد إجازة عيد الفطر 1442، في هذه الأيام يلاحظ زيادة البحث عن مواعيد إجازة عيد الفطر لكل من موظفي الخدمة المدنية أو القطاع الخاص، وذلك بسبب اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك واهتمام العاملين بمواعيد إجازاتهم الرسمية، لذا جمعنا لكم في سطور مقالنا اليوم ما أعلنته الدولة ووزارة العاملين عن موعد إجازة عيد الفطر 1442 الرسمية.

موعد اجازة عيد الفطر

وقبل أيام من بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عن موعد بداية إجازة عيد الفطر للموظفين الحكوميين أو بالقطاع الخاص،حيث أنه من المقرر أن تنتهي إجازة العيد وهي إجازة مدفوعة الأجر يوم السادس من شهر شوال، الموافق يوم 18 مايو 2021 لموظفي القطاع الحكومي والخاص.

موعد إجازة عيد الفطر 1442 الخدمة المدنية

من المعروف إن مقدار فترة الإجازات الرسمية بمناسبة عبد الفطر المبارك ليست واحدة لكل العاملين على حد السواء، فإن موظفي القطاع الخاص يختلفون عن موظفي الخدمة المدنية في هذه المدة، حيث إن إجازة موظفي القطاع الخاص تكون أصغر هؤلاء من التابعين للقطاع المدني في كل الدول العربية.

وقد تم الإعلان من قبل الدولة عن مقدار المدة المحددة لإجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في قطاع الخدمة المدنية، بأن تكون هذه الفترة منتجة من اليوم الخامس و العشرون ممن شهر رمضان المبارك وحتي اليوم السادس في شهر شوال لعامنا هذا 2021 ميلاديا/ 1442هجريا، حيث تمتد قرابة الأحد عشر يوما تقريبا.

موعد إجازة عيد الفطر 1442 لموظفي القطاع الخاص

إما بالنسبة لهؤلاء الذين ينتمون إلي وظائف القطاع الخاص بالدولة قد تم تحديد موعد إجازاتهم أيضا، وقالوا بأن تمتد هذه الإجازة فترة قليلة أو بضعة أيام، فهي توافق اليوم التاسع و العشرون من شهر رمضان المبارك سواء كان هو اليوم المتمم للشهر الفضيل أم أول أيام عيد الفطر المبارك، على إن تمتد حتي اليوم الثالث من شهر شوال لعام 2021، وعلى كل منهم بعد انتهاء المدة المحددة للإجازة الرسمية مباشرة أعمالهم مرة أخري.

ويكون في مؤسسات القطاع الخاص أو الخدمة المدنية في اليوم الذي يلي اليوم الأخير، سواء اليوم السابع من شوال لموظفي الخدمة المدنية أو الرابع من شوال لموظفي القطاع الخاص.

والى هنا نكون قد وصلنا إلي ختام مقالنا لكم الذي جمعنا فيه المواعيد الرسمية لإجازة عيد الفطر 1442 لموظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص بالدولة آملين أن ينال رضاكم وكل عام وانتم في أتم الصحة والعافية.