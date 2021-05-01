أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف عن تطورات جديدة في طقس اليمن

الفلكي الشوافي يكشف عن تطورات جديدة في طقس اليمن
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن تطورات جديدة في طقس اليمن بدءاً من مساء اليوم وحتى الأحد.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار الهطول الواسع للأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة وقد تصل الى الغزيرة على بعض المناطق،
وأكد الشوافي أن يكون كمية الهطول بالنسبة لليمن هو الأفضل مقارنة باي يوم (مقارنة بـ24 ساعة) منذ بداية هذا الموسم. داعياً الجميع إلى توخي الحذر من خطر الأمطار الرعدية وما يرافقها.
ونشر الفلكي اليمني على حسابه فيس بوك، ترتيب المناطق حسب متوسط معدل الهطول خلال الأيام القادمة:
- المرتفعات الجنوبية غربية والمرتفعات الغربية والمناطق المحاذية من الهضاب الداخلية.
- السواحل الجنوبية والغربية.
- السواحل الشرقية والهضاب الداخلية بشكل عام
- سقطرى والصحاري الداخلية.
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