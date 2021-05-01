التسجيل في الاستخبارات العامة 1442 و شروط التقديم ورابط التسجيل

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التسجيل في الاستخبارات العامة 1442، وشروط وخطوات التقديم للاستخبارات العامة، والظفر بتلك الوظيفة المرموقة فى المملكة والتي ينتظرها الكثير من الشباب نظراً للمكانة الاجتماعية التي يتميز بها منتسبي الاستخبارات العامة ويسعى الكثير من الشباب بالمملكة فى التقديم على وظائف الاستخبارات العامة ومعرفة تفاصيل وظيفة الاستخبارات والشروط الواجب توافرها للتقديم فى الاستخبارات 1442وآلية تقديم طلب وظيفة الاستخبارات العامة ورابط تقديم الاستخبارات 1442.ما هي شروط التقديم فى وظيفة الاستخبارات العامة
وأعلنت هيئة الاستخبارات العامة عن فتح باب التقديم و التسجيل في الاستخبارات العامة 1442 وإتاحة فرص عمل فى الاستخبارات للمواطنين والمواطنات للتعيين فى أحد القطاعات العسكرية الهامة والحساسة داخل السعودية ووضعت الهيئة عدد من شروط القبول فى الاستخبارات العامة وهى:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ ويتم استثناء سرط المنشأ لمن كان يعمل والدة خارج المملكة فى وظيفة تابعة للحكومة السعودية.
- أن يكون عمر المتقدم من 18 عام ولا يتجاوز 30 عام من تاريخ التقديم.
- ألا يكون المتقدم يعمل فى وظيفة حكومية أو عسكرية أو وظيفة خاصة.
- سرط حسن السير والسلوك ولم يسبق إدانة المتقدم فى أي من الجرائم.
- حصول المتقدم على المؤهل المناسب للوظيفة المعلن عنها فى تخصصه المتقدم علية.
- شرط اللياقة الصحية والبدنية للتقديم على الوظيفة فى الاستخبارات العامة.
- أن يتجاوز المتقدم كافة الاختبارات التي قامت الهيئة بتحدديها.
- أن لا يكون المتقدم تم فصلة من أي الوظائف السابقة فى القطاع العسكري أو الداخلية.
- شرط رئيسي تقديم نتائج الاختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة معتمد من المركز الوطني قياس.
التسجيل في الاستخبارات العامة 1442 ستتم بصورة إلكترونية كما أعلنت هيئة الاستخبارات العامة السعودية وذلك من خلال تقديم الاستخبارات فى ابشر عن طريق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول عبر منصة ابشر الإلكترونية.
- النقر على خيار الوظائف المتاحة.
- القيام بالضغط على الوظائف المعلنة من قبل الهيئة.
- الاطلاع على شروط وأحكام الوظيفة والموافقة عليها.
- الضغط على خيار ” تقديم طلب”.
- إدخال البيانات المطلوبة للتقديم مثل ( رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الوالد – كتابة رقم الوظيفة المراد التقديم إليها والذي يظهر بالموقع الاليكترونى فى بيانات الوظيفة).
- الضغط على خيار “موافق”.
- القيام بإدخال باقي البيانات المطلوبة بدقة.
- القيام بمراجعة البيانات ومطابقتها مع الوثائق الرسمية ثم النقر على خيار ” التالي ثم حفظ”.
- إدخال بيانات المؤهل الدراسي.
- الضغط على خيار ” عرض وحفظ”.
- فى النهاية النقر على خيار تأكيد الطلب” وذلك لتنتهى من التسجيل في الاستخبارات العامة 1442.
الوسوم
التسجيل في الاستخبارات العامة 1442، وشروط وخطوات التقديم للاستخبارات العامة، والظفر بتلك الوظيفة المرموقة فى المملكة والتي ينتظرها الكثير من الشباب نظراً للمكانة الاجتماعية التي يتميز بها منتسبي الاستخبارات العامة ويسعى الكثير من الشباب بالمملكة فى التقديم على وظائف الاستخبارات العامة ومعرفة تفاصيل وظيفة الاستخبارات والشروط الواجب توافرها للتقديم فى الاستخبارات 1442وآلية تقديم طلب وظيفة الاستخبارات العامة ورابط تقديم الاستخبارات 1442.ما هي شروط التقديم فى وظيفة الاستخبارات العامة
وأعلنت هيئة الاستخبارات العامة عن فتح باب التقديم و التسجيل في الاستخبارات العامة 1442 وإتاحة فرص عمل فى الاستخبارات للمواطنين والمواطنات للتعيين فى أحد القطاعات العسكرية الهامة والحساسة داخل السعودية ووضعت الهيئة عدد من شروط القبول فى الاستخبارات العامة وهى:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ ويتم استثناء سرط المنشأ لمن كان يعمل والدة خارج المملكة فى وظيفة تابعة للحكومة السعودية.
- أن يكون عمر المتقدم من 18 عام ولا يتجاوز 30 عام من تاريخ التقديم.
- ألا يكون المتقدم يعمل فى وظيفة حكومية أو عسكرية أو وظيفة خاصة.
- سرط حسن السير والسلوك ولم يسبق إدانة المتقدم فى أي من الجرائم.
- حصول المتقدم على المؤهل المناسب للوظيفة المعلن عنها فى تخصصه المتقدم علية.
- شرط اللياقة الصحية والبدنية للتقديم على الوظيفة فى الاستخبارات العامة.
- أن يتجاوز المتقدم كافة الاختبارات التي قامت الهيئة بتحدديها.
- أن لا يكون المتقدم تم فصلة من أي الوظائف السابقة فى القطاع العسكري أو الداخلية.
- شرط رئيسي تقديم نتائج الاختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة معتمد من المركز الوطني قياس.
التسجيل في الاستخبارات العامة 1442 ستتم بصورة إلكترونية كما أعلنت هيئة الاستخبارات العامة السعودية وذلك من خلال تقديم الاستخبارات فى ابشر عن طريق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول عبر منصة ابشر الإلكترونية.
- النقر على خيار الوظائف المتاحة.
- القيام بالضغط على الوظائف المعلنة من قبل الهيئة.
- الاطلاع على شروط وأحكام الوظيفة والموافقة عليها.
- الضغط على خيار ” تقديم طلب”.
- إدخال البيانات المطلوبة للتقديم مثل ( رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الوالد – كتابة رقم الوظيفة المراد التقديم إليها والذي يظهر بالموقع الاليكترونى فى بيانات الوظيفة).
- الضغط على خيار “موافق”.
- القيام بإدخال باقي البيانات المطلوبة بدقة.
- القيام بمراجعة البيانات ومطابقتها مع الوثائق الرسمية ثم النقر على خيار ” التالي ثم حفظ”.
- إدخال بيانات المؤهل الدراسي.
- الضغط على خيار ” عرض وحفظ”.
- فى النهاية النقر على خيار تأكيد الطلب” وذلك لتنتهى من التسجيل في الاستخبارات العامة 1442.
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