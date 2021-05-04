Link رابط دخول منصة منظرة eportal moe gov om وخطوات التسجيل في جوجل كلاس روم المنصات التعليمية الرقمية

لايزال رابط تسجيل دخول منصة منظرة وجوجل كلاس روم التعليمية المنصة التعليمية في سلطنة عمان محل بحث الكثير من الطلاب على مدار العام الدراسي الحالي حيث يحرص طلاب سلطنة عمان على تسجيل الدخول إلى منصة منظرة بشكل دوري من أجل الإلمام بكافة الدروس التعليمية وتسجيل الحضور على المنصة ومتابعة المدرسين ضمن منظومة التعليم عن بٌعد التي طورتها السلطنة خلال العامين الماضيين.

منصة منظرة تسجيل دخول

وتعد منصة منظرة إحدى أهم ركائز التعليم في سلطنة عمان خلال الفترة الحالية بسبب إغلاق المدارس والاتجاه نحو التعليم عن بعد الذي انتهجته السلطة مؤخرًا للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع التكدس والاختلاط في المدارس خلال اليوم الدراسي، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد19.

وتوفر منصة منظرة وجوجل كلاس روم كافة الدروس التعليمية لكافة المراحل التعليمية الابتدائية بداية من الصف الأول والصف الثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر في سلطنة عمان، ويتم الدخول إلى منصة منظرة بكل سهولة من المنازل بواسطة الهواتف الجوالة الخاصة بالطلاب أو أجهزة اللاب توب أو الكمبيوتر الديسك توب.

منصة منظرة كلاس روم

وتتميز منصة منظرة وجوجل كلاس روم بتوفير كافة الدروس وإيصال المعلومات بأكثر من وسيلة كي تناسب جميع الطلاب، بالإضافة إلى سهولة التواصل بين الطلاب والمدرسين ومديري المدارس تحت إشراف مسئولي وزارة التعليم، كما يخضع الطلاب إلى تقييم مستمر إلكترونيا للوقوف على مستوياتهم التعليمية ومدى التحصيل، بالإضافة إلى مناقشة الامتحانات ومنهج الدراسة مع مسؤولي الوزارة، وطرح نتائج الامتحانات الشهرية والموسمية.

رابط دخول منصة منظرة كلاس روم

وعن كيفية تسجيل دخول منصة منظرة لجميع الصفوف الدراسية في سلطنة عمان يمكنكم اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط منصة منظرة.

كتابة الرقم الوطني إن وجد وتاريخ الميلاد.

تسجيل رمز التحقق.

الضغط تسجيل الدخول.