هل يتم تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي شوال 1442 مايو 2021 نظام الضمان الجديد

يتزامن موعد صرف ونزول راتب الضمان الاجتماعي في المملكة السعودية مع مطلع شهر شوال وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في يوم الخميس الأول من شوال 1442 الموافق 13 مايو 2021، لذلك يتساءل الكثير من المستفيدين والمستحقين لراتب الضمان الاجتماعي، هل يتم تقديم موعد صرف راتب الضمان ليتم صرفه بنهاية شهر رمضان، وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك نظراً للواضع الراهن الذي تأثرت به الأحوال المادية سلبا، وذلك لقطاعات وفئات عديدة من المجتمع السعودي بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها بسبب جائحة كورونا.

الضمان الاجتماعي وخدماته الإلكترونية

وتجدر الإشارة إلى أن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد محدد سلفا يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، ولكن إمكانية تقديم موعد نزوله مطروحة، ويمكن زيارة رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على مزيد من المعلومات، وكذلك زيارة رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، ومن الجدير بالذكر أن راتب معاش الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن مبلغ يتم صرفه بصفة دورية شهرياً، أما عن مصدر تمويل معاش الضمان فهو من صندوق أموال الزكاة، وتقتصر الاستفادة من معاش الضمان على المواطنين المقيمين بالمملكة إقامة دائمة، والذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد

وتجدر الإشارة إلى أن شرط المواطنة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي يستثنى منه المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، وكذلك ألأرمله الأجنبية للمواطن سعودي الذي توفي وترك لها أولاد منه، كما يستثنى من شرط المواطنة أبناء الأرملة السعودية الجنسية من زوج أجنبي، أما عن الفئات المستفيدة من برنامج معاش الضمان الاجتماعي فئات عديدة سنوردها لاحقاً بهذا التقرير.

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء العاجزين عن العمل “عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا”

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

لأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام.

الفرد الواحد: يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي كراتب شهري. الأسرة المكونة من فردين: يصرف لها 1285 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 3 أفراد: يصرف لها 1570 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 4 أفراد: يصرف لها راتب الضمان 1855 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 5 أفراد: يُصرف لها مبلغ 2140 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 6 أفراد: يُصرف مبلغ 2420 ريال سعودي.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وتحديث البياناتالفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعيراتب الضمان الاجتماعي وفقاً لأعداد أفراد الأسرةهل يتم تقديم موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أنه يُتوقع بالفعل تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر ليتزامن مع موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن والذي يتم صرفة يوم الاثنين 10 مايو 2021 الموافق يوم 28 رمضان 1442، لذلك سنجد خلال الفترة المقابلة تزايد في عمليات البحث عن متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي، وكم يوم باقي على راتب الضمان الاجتماعي.