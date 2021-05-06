رابط فحص 100 دولار شهر 5 2021 المنحة القطرية query.gov.ps

يبحث الكثير من الفلسطينيين الساكنين في قطاع غزة عن رابط فحص 100 دولار شهر 5 2021، وتقدم هذه المنحة من الحكومة القطرية كنوع من المساعدة لأهل غزة بفلسطين كل شهر، وقد أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مؤخرا عن فتح رابط فحص 100 دولار شهر 5 2021 والذي يمكنهم من خلاله الاستعلام عن المنحة القطرية وهل سيحصل عليها المستعلم أم لا، تابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

رابط فحص 100 دولار شهر 5 2021

وسنشرح لكم الآن خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية من خلال الرابط الرسمي الخاص بوزارة الإتصالات الفلسطينية بكل سهولة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على الخطوات أعزائنا المتابعين:

اذهب إلى رابط موقع وزارة الاتصالات الجديد الخاص بالاستعلام query.gov.ps.

اضغط على “المنحة القطرية”.

قم بكتابة رقم الهوية الموجودة في البطاقة الشخصية الخاصة بك في خانة رقم الهوية.

قم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك ميلاديا في خانة تاريخ الميلاد.

اضغط على “استعلام”، وبعدها ستظهر لك النتيجة وإذا كنت ستحصل على ال100 دولار أم لا.

موعد صرف المنحة القطرية شهر مايو 2021

يتم صرف مبلغ 100 دولار أمريكي وهو ما يعادل حوالي 325 شيكل جديد كدعم من الحكومة القطرية للأشقاء الساكنين بقطاع غزة بفلسطين، وهذا ما يعتبر دعما جيدا في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليا، وقد أعلن السيد السفير القطري “محمد العمادي”، وهو رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة عن أن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مايو 2021 سيكون قبل عيد الفطر المبارك، وهذا حتى يتسنى للمواطنين شراء احتياجاتهم بالنسبة لعيد الفطر.

ما هي المنحة القطرية 100 دولار

المنحة القطرية هي عبارة عن مساعدة تقدمها قطر لأهالي قطاع غزة وهذا منذ حوالي سنة على بدأ جائحة كورونا، وهي تصرف شهريا للمواطنين في غزة والأسر المتتضررة والتي لا تملتك مصادر دخل كافية لسد احتياجاتها، ويتم تقديم هذه المساعدات للحكومة الفلسطينية والتي بدورها تقوم بتوزيعها على المستحقين بقطاع غزة.

وتبلغ قيمة هذه المساعدة 100 دولار أمريكي، وهو ما يعادل حسب سعر صرف الشيكل أمام الدولار لحظة كتابة المقال حوالي 327 شيكل، وهو ما سيساعد إلى حد كبير المواطنين في توفير احتياجاتهم الأساسية بكل شهر وهذا حتى يحين انتهاء الأزمة، وقد تحدثنا في مقال سابق عن موعد صرف حساب مواطن الدفعة 42.