كورونا فى المكسيك .. 267 وفاة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت البيانات إلى أن العدد الفعلى لـ وفيات كورونا قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم المعلن.
وجدير بالذكر، أن المكسيك تلقت حوالى 22.6 مليون جرعة لقاح كورونا، من 126 مليون جرعة هم تعداد سكان المكسيك، كما أعطت ما يقرب من 17 مليون جرعة، غطت أكثر من 12 مليون شخص، حصل بعضهم على جرعتين.
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