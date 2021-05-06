قرض آهل تقسيط 60000 ريال بدون كفيل وبدون فوائد عبر بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل هو قرض بهدف إلى مساعدة أفراد المجتمع السعودي التي تزايدت عليهم الأعباء المالية في السعودية فتمنح لهم قروض ميسرة بفترة سداد 60 شهراً وبدون الحاجة إلى أحتساب هامش ربح لها لأن بنك التنمية الاجتماعية يعطي قرض آهل بدون فوائد مالية أو أرباح عليها لذلك هو أشبه بالقرض الحسن حيث يمتاز قرض منتج آهل بأنه متوافقاً مع الشريعة الإسلامية ويسمح في الوقت الراهن الحصول على التمويل عن طريق رابط التقديم على قرض آهل بالتقسيط المرن والميسر لجميع العملاء السعوديين المتقدمين عبر الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

الشروط المطلوبة لدى قرض منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يوفر العديد من التمويلات الميسرة داخل أراضي المملكة ومنها منتج آهل المتاح لجميع المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات ولكن لقبول التمويل لابد من توفير جميع الشروط والاحكام اللازمة كما يلي

يحتاج بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عند طلب منتج آهل دخل ثابت شهري للمتقدم لا يقل عن 2 ألف ريال

منتج آهل في المملكة يطلب أعمار المتقدمين يبدأ من 21 عام فأكثر ويصل إلى 60 عام ويسمح للمتقاعدين حتى عمر 70 عام

قرض آهل الميسر متاح للرجال والنساء الحاملين للجنسية السعودية فقط لا غير ولهم هوية وطنية بالمملكة

لابد من الإلتزام على إحضار موافقة الكفيل لجميع العملاء المتقدمين ولا يفرض ذلك الشرط على كل الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي داخل المملكة فيتم الموافقة على طلب قرض منتج آهل بدون كفيل

يجب أن يكون المتقدم ليس له مصادر أخرى للتمويل بالمملكة أو عليه تمويلات أخرى مستحقة ويشترط سداد أقساط منتج آهل في موعدها بعد قبول الطلب

أمتاز قرض آهل بالتقسيط المرن والميسر لمدة تصل إلى 60 شهر كحد أقصى للسداد لدى بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يمتاز بأن قروضه جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين في السعودية

قرض آهل بدون موافقة الكفيل إذا كان العميل مواطن سعودي ويعمل في القطاع الحكومي فقط لا غير

منتج آهل بالسعودية لا يحتاج إلى أرباح حيث يمتاز بأنه تمويل بدون فوائد

مميزات منتج قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية