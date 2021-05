”تويتر” يعلق حسابا ينشر بيانات ترامب 

أوقف "تويتر" يوم الخميس حسابا بدا وكأنه يتحايل على الحظر المفروض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال نشر رسائل شاركها على موقعه في الإنترنت.

وكانت هذه الخطوة دليلا آخر على أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سيستمر في اتخاذ إجراءات لفرض حظر على ترامب، والذي تم فرضه في أيامه الأخيرة في منصبه بينما كان يحاول قلب هزيمته في الانتخابات.

وفي صباح يوم الخميس ظهر حساب على تويتر بعنوان "DJTDesk" على تويتر وذكر قسم السيرة الذاتية للحساب أنه سيبث منشورات على هذا المورد.

وفي بيان لـ"إن بي سي نيوز" قال متحدث باسم "Twitter" "كما هو مذكور في سياسة التهرب من الحظر لدينا، سنتخذ إجراء تنفيذيا على الحسابات التي تهدف على ما يبدو إلى استبدال أو الترويج للمحتوى المرتبط بحساب معلق".

وصرح جيسون ميلر، المتحدث باسم ترامب، لشبكة "إن بي سي نيوز" إن الحساب لم يتم إنشاؤه من قبل أو بإذن من أي شخص مرتبط بالرئيس السابق.

وجاء ظهور الحساب الجديد بعد يوم واحد فقط من إطلاق ترامب لمنصة جديدة، تسمى "From the Desk of Donald J. Trump"، والتي سمحت له بنشر التعليقات والصور ومقاطع الفيديو على موقع DonaldJTrump.com الخاص به، وهذا سمح للأشخاص لمشاركة هذا المحتوى بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحتوي الموقع على العديد من التصريحات التي أصدرها الرئيس السابق عبر بيان صحفي في الأشهر التي انقضت منذ حظره على "تويتر" والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.