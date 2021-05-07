نتائج قبول النيابة العامة ١٤٤٢ – رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات في وظائف النيابة العامة جدارة

نتائج النيابة العامة 1442، تم الإعلان عن أسماء المترشحين والمترشحات في وظائف النيابة العامة 1442،اليوم الجمعة 7-5-2021 الموافق 25-9-1442، عبر منصة جدارة للتوظيف، وكان قد تم التقديم قبل مدة قصيرة على الوظائف الإدارية في النيابة العامة للجنسين (نساء ورجال)، ونستعرض لكم عبر موضوعنا رابط جدارة للاستعلام عن نتائج القبول للمترشحين والمترشحات في وظائف النيابة العامة 1442في المملكة العربية السعودية وشروط المقابلة الشخصية.

نتائج النيابة العامة 1442

أعلنت النيابة العامة أسماء المقبولين والمقبولات المترشحين للوظائف الجديدة في النيابة العامة، حيث تقدمت النيابة العامة مؤخرا توفر وظائف للرجال والنساء في النيابة العامة أحد أهم أجهزة الدولة القضائية التي تتولى وتدير عدة وظائف وعمليات إدارية من تنظيم أ/، وتحقيق في كافة الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، يعمل قضاه أكفاء حاملين الصفة والحصانة القضائية في أمن الدولة، تم تأسيي جهاز ألنيابة العامة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله.

رابط أسماء المرشحين والمرشحات في النيابة العامة 1442

أصدرت النيابة العامة السعودية عبر موقعها الرسمي أسماء المقبولين والمقبولات في وظائف النيابة العامة 1442، وتم تفعيل الرابط للاستعلام عن النتائج ومعرفة أسماء المترشحين والمترشحات في النيابة العامة، حيث تمت عملية الترشيح وفقاً للمفاضلة التي تم إجرائها عبر منصة جدارة للتوظيف يوم الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادي الأولي 1442، وقد تم الكشف عن أسماء المرشحين والمرشحات من خلال أرقام هويات المقبولين لاستكمال الفحص الطبي، للاستعلام سجل دخولك على موقع النيابة العامة

شروط المقابلة الشخصية في النيابة العامة

على المرشحين والمرشحات في النيابة العامة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية في أثناء المقابلة الشخصية، والحضور في الوقت المحدد في البيان الخاص لمواعيد المقابلة، إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، واصل الشهادة العلمية التي تم التقديم بها في جدارة، لن يتم استقبال المقبولين والمقبولات إلى بعد استعراض الحالة على توكلنا، ارتداء الكمامة.