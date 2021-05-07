منتج آهل بدون فوائد حتى 60 ألف وبلا كفيل بأقساط مرنة لدى بنك التنمية الاجتماعية

أتاح الآن منتج آهل في السعودية تمويل يمتاز بالسيولة المالية لجميع السعوديين حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد عند سداد التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية حيث البنك يقدم أفضل تمويل في المملكة العربية السعودية لغرض خدمة الأسر التي تحتاج لقرض منتج آهل فتعطي لهم تمويل مطابق للشريعة الإسلامية حيث لا يفرض على العميل أي أرباح مالية مستحقة وهذا ما يميز قرض آهل الميسر بفترة سداد 5 سنوات لكل السعوديين ويستطيع الجميع الآن الحصول على قرض البنك من خلال رابط التقديم على تمويل منتج آهل المقدم من الموقع الرسمي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة

المزايا المقدمة من منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

أمتاز قرض بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة بأنه تمويل نقدي ميسر يصل إلى ستون ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو فوائد عليه إضافية وسوف نقوم اليوم بتوضيح كافة المميزات التمويلية عبر منتج آهل كما يلي

يمنح آهل قرض بدون موافقة الكفيل لكل عامل سعودي في القطاع العام الحكومي بالمملكة العربية السعودية بموافقة بنك التنمية الاجتماعية

الآن يسمح بالتقديم على قرض منتج آهل جميع المواطنين السعوديين المتقدمين لدى بنك التسليف أو ما يسمى اليوم بأسم بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية

قرض آهل يوفر للجميع فترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات بعد موافقة البنك على طلب القرض

بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية لا يفرض على قرض منتج آهل أي فوائد مالية عند القيام بالسداد

يتوافق ويطابق منتج آهل مع تعاليم الشريعة الإسلامية في المملكة فهو منتج إسلامي

السن المناسب عن طلب قرض منتج آهل في السعودية يبدأ من 21 سنة فأكثر من ذلك ويصل السن حتى 60 سنة ولكن المتقاعد يصل سن التقديم حتى 70 سنة الآن

يطلب بنك التنمية الاجتماعية توفير كفيل غارم من كافة الأسر السعودية المتقدمة لمنتج آهل ماعدا موظفي الحكومة يتم التقديم على القرض بدون كفيل

عدم التقديم على قرض آهل في حالة وجود مصدر أخر للتمويل أو تمويلات أخرى مستحقة لم تسدد بعد

الراتب الشهري المطلوب للموافقة على طلب قرض منتج آهل في السعودية يبدأ من 2 ألف ريال سعودي وعند الحصول على القرض لابد من سداد الأقساط الشهرية المطلوبة عبر بنك التنمية الاجتماعية

الشروط الهامة للتقديم على قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية