إطلاق سراح 5 رهائن بعد احتجازهم خلال عملية سطو مسلح بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة cbs أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI تفاوضوا لأكثر من ثمانى ساعات مع المشتبه به الذى احتجز خمسة من موظفى البنك كرهائن فى مدينة سانت كلاود.
وقالت الشرطة إنها أرسلت عددا من عناصرها إلى مصرف Wells Fargo حوالى الساعة 2 ظهرا، بعد ورود تقارير عن عملية سطو محتملة، مشيرة إلى احتجاز 5 رهائن فى المجمل جميعهم من موظفى البنك.
وأوضحت أنه تم إطلاق سراح أربعة على مدار أربع ساعات، وقد أطلق سراح الرهينة الخامس والأخير حوالى الساعة 10:30 مساء، ثم اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى البنك واعتقلوا المشتبه به.
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