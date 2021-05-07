وزير الدفاع الأمريكى: عمليات سحب كل المتعاقدين من أفغانستان مستمرة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أمس الخميس، استمرار عمليات سحب جميع المتعاقدين الذين يعملون مع الولايات المتحدة من أفغانستان، وذلك فى إطار إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن سحب القوات الأمريكية من هناك.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى تصريح أوستن ليؤكد على أن أمر بايدن الصادر، الشهر الماضى، بسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، يشمل المتعاقدين الذين يحصلون على أموال أمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أنه ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الدفاع "البنتاجون" قد أصدرت أوامر الانسحاب للمتعاقدين مع القوات الأمريكية، قال أوستن: "سنسحب كل قدراتنا التى تقع تحت مسؤوليتنا تدريجيا، وبشكل مسؤول، والمتعاقدون ضمن هذا النطاق أيضًا".

وبحسب "رويترز"، فإنه حتى أبريل، كان هناك ما يقرب من 17 ألف متعاقد مع البنتاجون، بينهم 6.150 أمريكيًا و4.300 أفغانى 6.400 من دول أخرى فى أفغانستان.