موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط الحصول عليها

يترقب المواطنون في المملكة العربية السعودية، موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين من التضامن الاجتماعي عن شهر مايو، ومن المتوقع صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين قبل عيد الفطر بايام معدودة.

وخصصت المملكة العربية السعودية العديد من البرامج التي تعمل على مساعدة محدودي الدخل والأسر التي ليس لها عائل لرفع الضرر عنهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات، من أجل تحقيق العدالة وضمان لهم حياة كريمة خاصة بعد ارتفاع الأسعار.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

وتعمل المساعدة المقطوعة على رفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على شراء استعدادات عيد الفطر المبارك من مأكل وملبس، ولم تحدد وزارة الموارد البشرية موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة إلًا أنه من المتوقع أن يتم قبل عيد الفطر المبارك بإجمالي 2 مليون ريال سعودي.

شروط المساعدة المقطوعة

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي من قِبل وزارة الموارد البشرية، وتأتي على النحو التالي

1 من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2 أن يكون المستفيد مقيم داخل الأرض السعودية على الأقل لمدة 3 شهور

3 ألًا يمتلك الفرد أى أوراق تثبت ملكيته للعقارات أو أماكن تجارية

4 يشترط أن يكون الفرد متزوج من سعودية الجنسية

5 يجب أن يكون من محدودي الدخل وألًا يزيد راتبه عن 3 آلاف ريال

6 يجب ألا يكون عمر المتقدم للضمان أقل من 35 عاماً.

طرق تحديث بيانات مستفيدي المقطوعة

وحددت وزارة الموارد البشرية عددًا من الخطوات من أجل تحديث بيانات مستفيدي المقطوعة والتي تتطلب التالي

1 يجب الدخول إلى موقع الوزارة من خلال رابط وزارة الموارد البشرية

2 يجب النقر على زر تحديث البيانات، وإدخال المعلومات اللازمة

3 يجب النقر على زر الإرسال من أجل تحديث جميع البيانات

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الفئات التي يحق لها صرف الضمان الاجتماعي وخاصة الفئات التي ليس لها دخل ثابت على النحو التالي

1 الأسر محدودة الدخل، وكذلك الأيتام والأرامل والمطلقات

2 يجب أن تكون الأسر ليس لها معيل أو دخل ثابت

3 في حال توفر الشروط يجب التقدم بسرعة وانتظار الحصول عليها

خطوات الاستعلام عن المقطوعة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي عن شهر رمضان من خلال الخطوات التالية

1 يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية من خلال رابط وزارة الموارد البشرية

2 يجب النقر على زر الاستعلام، وإدخال البيانات المطلوبة

3 يجب إدخال رقم السجل والطلب والنقر على زر الاستعلام