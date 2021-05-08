معرفة نتيجة اللوتري 2022 نتيجة الهجرة العشوائية Visa Lottery “التوقيت في امريكا”

معرفة نتيجة اللوتري 2021 هو ما يهم العديد من المتقدمين والمتقدمات والراغبين في الفوز بالجرين كارد الامريكية، وسنوافيكم بتفاصيل موقع اللوتري الامريكي لمعرفة نتيجة الهجرة العشوائية 2022 إلي امريكا، ولا ننسي موعد الإعلان عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية وأيضا التوقيت في امريكا الآن فتابعونا.

معرفة نتيجة اللوتري 2021

تم التقديم من قبل العديد من الشباب والشابات علي قرعة الجرين كارد الامريكية، والجدير بالذكر أن اغلب المتقدمين والمتقدمات من دول العالم الثالث، خاصة السودان وليبيا ومصر، ويتم اليوم الموافق 8 مايو الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.

التوقيت في امريكا

يمكنك معرفة توقيت امريكا الان في اي دولة انت تبحث منها، وهذا من خلال معرفة فرق التوقيت بين دولتك وبين امريكا وعواصمها، والجدير بالذكر أن توقيت امريكا حاليا هو :

غرينيتش -4 ساعات

السودان، ليبيا، مصر -6 ساعات

لبنان، اليمن، الصومال، السعودية، فلسطين، الاردن، سوريا، الكويت، العراق -7 ساعات

عمان، الإمارات -8 ساعات

اللوتري الامريكي 2022

حتي الآن لم تظهر نتيجة اللوتري الامريكي2022 علي الموقع الرسمي، وما نزال في انتظار إعلان نتيجة الهجرة العشوائية إلي امريكا، والتي تتم خلال الساعات القادمة مع بداية صباح يوم السبت الموافق 8 مايو 2021.

نتائج اللوتري الجرين كارد الامريكي

الدخول علي موقع اللوتري الامريكي dvprogram.state.gov

النقر علي check status

اختر continue

قم بكتابة رقم التأكيد الذي استلمته اثماء التسجيل في الهجرة العشوائية.

قم بملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

بعد الانتهاء ومراجعة البيانات اضغط علي submit

بعد ذلك ستظهر لك نتيجة القرعة العشوائية للهجرة إلي امريكا.

معرفة نتيجة اللوتري الامريكي 2022مواعيد نتيجة اللوتري

يتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية 2022 اليوم السبت 8 مايو، ويتم معرفة النتيجة قرعة الجرين كارد إلكترونيا بكل سهولة ويسر من خلال موقع اللوتري الامريكي المقدم في المقال، وسيتم هذا العام اختيار 50 الف شخص للفور بالجرين كارد الامريكي، ويجب أن تتوافر الشروط في المتقدمين.