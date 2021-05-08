معرفة نتيجة اللوتري 2022 نتيجة الهجرة العشوائية Visa Lottery “التوقيت في امريكا”

معرفة نتيجة اللوتري 2021 هو ما يهم العديد من المتقدمين والمتقدمات والراغبين في الفوز بالجرين كارد الامريكية، وسنوافيكم بتفاصيل موقع اللوتري الامريكي لمعرفة نتيجة الهجرة العشوائية 2022 إلي امريكا، ولا ننسي موعد الإعلان عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية وأيضا التوقيت في امريكا الآن فتابعونا.معرفة نتيجة اللوتري 2021
تم التقديم من قبل العديد من الشباب والشابات علي قرعة الجرين كارد الامريكية، والجدير بالذكر أن اغلب المتقدمين والمتقدمات من دول العالم الثالث، خاصة السودان وليبيا ومصر، ويتم اليوم الموافق 8 مايو الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.التوقيت في امريكا
يمكنك معرفة توقيت امريكا الان في اي دولة انت تبحث منها، وهذا من خلال معرفة فرق التوقيت بين دولتك وبين امريكا وعواصمها، والجدير بالذكر أن توقيت امريكا حاليا هو :
- غرينيتش -4 ساعات
- السودان، ليبيا، مصر -6 ساعات
- لبنان، اليمن، الصومال، السعودية، فلسطين، الاردن، سوريا، الكويت، العراق -7 ساعات
- عمان، الإمارات -8 ساعات
حتي الآن لم تظهر نتيجة اللوتري الامريكي2022 علي الموقع الرسمي، وما نزال في انتظار إعلان نتيجة الهجرة العشوائية إلي امريكا، والتي تتم خلال الساعات القادمة مع بداية صباح يوم السبت الموافق 8 مايو 2021.نتائج اللوتري الجرين كارد الامريكي معرفة نتيجة اللوتري الامريكي 2022
- الدخول علي موقع اللوتري الامريكي dvprogram.state.gov
- النقر علي check status
- اختر continue
- قم بكتابة رقم التأكيد الذي استلمته اثماء التسجيل في الهجرة العشوائية.
- قم بملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- بعد الانتهاء ومراجعة البيانات اضغط علي submit
- بعد ذلك ستظهر لك نتيجة القرعة العشوائية للهجرة إلي امريكا.
يتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية 2022 اليوم السبت 8 مايو، ويتم معرفة النتيجة قرعة الجرين كارد إلكترونيا بكل سهولة ويسر من خلال موقع اللوتري الامريكي المقدم في المقال، وسيتم هذا العام اختيار 50 الف شخص للفور بالجرين كارد الامريكي، ويجب أن تتوافر الشروط في المتقدمين.
الوسوم
معرفة نتيجة اللوتري 2021 هو ما يهم العديد من المتقدمين والمتقدمات والراغبين في الفوز بالجرين كارد الامريكية، وسنوافيكم بتفاصيل موقع اللوتري الامريكي لمعرفة نتيجة الهجرة العشوائية 2022 إلي امريكا، ولا ننسي موعد الإعلان عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية وأيضا التوقيت في امريكا الآن فتابعونا.معرفة نتيجة اللوتري 2021
تم التقديم من قبل العديد من الشباب والشابات علي قرعة الجرين كارد الامريكية، والجدير بالذكر أن اغلب المتقدمين والمتقدمات من دول العالم الثالث، خاصة السودان وليبيا ومصر، ويتم اليوم الموافق 8 مايو الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.التوقيت في امريكا
يمكنك معرفة توقيت امريكا الان في اي دولة انت تبحث منها، وهذا من خلال معرفة فرق التوقيت بين دولتك وبين امريكا وعواصمها، والجدير بالذكر أن توقيت امريكا حاليا هو :
- غرينيتش -4 ساعات
- السودان، ليبيا، مصر -6 ساعات
- لبنان، اليمن، الصومال، السعودية، فلسطين، الاردن، سوريا، الكويت، العراق -7 ساعات
- عمان، الإمارات -8 ساعات
حتي الآن لم تظهر نتيجة اللوتري الامريكي2022 علي الموقع الرسمي، وما نزال في انتظار إعلان نتيجة الهجرة العشوائية إلي امريكا، والتي تتم خلال الساعات القادمة مع بداية صباح يوم السبت الموافق 8 مايو 2021.نتائج اللوتري الجرين كارد الامريكي معرفة نتيجة اللوتري الامريكي 2022
- الدخول علي موقع اللوتري الامريكي dvprogram.state.gov
- النقر علي check status
- اختر continue
- قم بكتابة رقم التأكيد الذي استلمته اثماء التسجيل في الهجرة العشوائية.
- قم بملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- بعد الانتهاء ومراجعة البيانات اضغط علي submit
- بعد ذلك ستظهر لك نتيجة القرعة العشوائية للهجرة إلي امريكا.
يتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية 2022 اليوم السبت 8 مايو، ويتم معرفة النتيجة قرعة الجرين كارد إلكترونيا بكل سهولة ويسر من خلال موقع اللوتري الامريكي المقدم في المقال، وسيتم هذا العام اختيار 50 الف شخص للفور بالجرين كارد الامريكي، ويجب أن تتوافر الشروط في المتقدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معرفة نتيجة اللوتري 2022 نتيجة الهجرة العشوائية Visa Lottery “التوقيت في امريكا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.