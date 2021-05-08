سعر Samsung Galaxy A51 |مواصفات سامسونج جالكسي ايه51، مميزاته وعيوبه

Samsung Galaxy A51، خلال هذا الوباء العالمي، لا تتراجع شركات مثل Xiaomi و Samsung في إطلاق هواتفها من الجيل الجديد وفي الاعوام الاخيرة كشفت سامسونج النقاب عن سلسلة كاملة تم فيها تغطية جميع أنواع الهواتف الذكية في هذا الحدث من بينها Samsung Galaxy S21 Ultra وسامسونج جالاكسي ام 62، في حدث الإطلاق هذا، فإن أبرز ما يميز الهاتف الجديد سامسونج جالكسي ايه51 انه مزود باتصال 5G، مما يعني أنه يفي بالمعايير الرئيسية متوسطة المدى، لا توجد أي مواصفات وميزات جديدة بغض النظر عن مودم Snapdragon 5G وبعض ميزات الكاميرا، هذه الهواتف متوفرة في الأسواق العالمية في جميع الدول، دعونا نتعرف على قيمة الهاتف ونراجع ميزاته الجديدة وكل مواصفاته.

مراجعة هاتف Samsung Galaxy A51

سوف نسلط في ه>ه المراجعة الكاملة على ما يلي:

يحتوي على معالج Exynos 980 مع مودم Snapdragon 5G مدمج. إعداد رباعي الكاميرا فيه بعض الميزات المحسنة. يوفر الهاتف بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 وات.

التصميم والعرض في Samsung Galaxy A51

يتكون الهاتف الذكي سامسونج جالكسي ايه51 من تصميم رسومي أنيق على ظهره، مما يجعله يبدو مذهلاً في اليدين، ويشعر بأنه أخف وزناً، الإطار البلاستيكي المغطى بزجاج Corning Gorilla Glass الإصدار 3 على الشاشة الأمامية، وهو يوفر شاشة Full HD + شاشة لمس Super AMOLED تعمل باللمس مقاس 6.7 بوصة والتي تتضمن عمق لون لائق 16 مليون في التخطيط الرئيسي بدقة 1080 × 2400 بكسل و فوق كثافة 390 نقطة في البوصة.

الذاكرة والأجهزة الداخلية في سامسونج جالكسي ايه51

إنه يوفر نظام تشغيل Android 10 مع طبقات واجهة مستخدم Samsung One 2.0، والتي تعمل بمعالج ثماني النواة من Exynos 980 Chipset مع دعم معالجة 8 NM، بما في ذلك مودم 5G مدمج، كما أن لديها رسمًا لوحدة معالجة الرسومات Mali-G76 MP5 مع نوع ذاكرة UFS 2.0، يأتي في نوعين مختلفين من الذاكرة: سعة تخزين 6 جيجا بايت / 128 جيجا بايت وذاكرة تخزين 8 جيجا بايت / 128 جيجا بايت حيث يمكنك توسيع مساحة التخزين حتى 512 جيجا بايت من خلال بطاقة MicroSD المخصصة.

مواصفات الكاميرا في سامسونج جالكسي ايه51

كاميرا السيلفي ذات الفتحة المثقوبة 32 ميجابكسل وكاميرا رباعية مدمجة على وحدات مستطيلة بدقة 48 ميجابكسل و12 ميجابكسل و5 ميجابكسل و5 ميجابكسل مصحوبة بفلاش LED، يوفر تطبيق كاميرا الأسهم ميزات مناسبة والتي يمكن أن تلتقط دقة فيديو تصل إلى 2k و 120 إطارًا في الثانية تجربة بطيئة الحركة مع تسجيل فيديو مستقر الدوران.

البطارية والسعر وغير ذلك

في قسم البطارية، لدينا سعة هائلة تبلغ 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة مع شحن سريع قياسي بقوة 15 وات ومنحت الشركة 14 ساعة من الوقت على الشاشة، كما أنها تضمن وقت تشغيل صوتي يصل إلى 30 ساعة، يوفر دعم NFC ومستشعر بصمة تحت الشاشة وماسحة ضوئية ومقبس 3.5 ملم ومنفذ شحن من النوع C وما إلى ذلك، في الجزء العلوي من إعداد راديو FM الذي لم يتم رؤيته في النطاق المتوسط ​​العادي، الهاتف مصمم بثلاثة ألوان مذهلة وهي وردي وأسود وأبيض ويبدأ سعر الطراز الأساسي من 324 دولارًا أمريكيًا.

مميزات وعيوب Samsung Galaxy A51 5g

المميزات

يوفر الهاتف وحدة معالجة وبطارية لائقين ، لذلك ستكون هناك فرص أقل للتأخير في اللعبة المتطورة، بالإضافة إلى أنه يدعم الألعاب بشكل كبير.

في قسم الكاميرا، تعمل خوارزميات البرامج على تحسين اللقطات وإعطاء مقاطع فيديو لائقة وتجربة جودة الصور.

توفر الكاميرا ميزات مثل HDR والبانوراما والفاصل الزمني، مما يحسن الكاميرا أكثر قليلاً.

عند ممارسة الألعاب المتطورة لأكثر من 4 ساعات، يتم استنزاف 40 بالمائة فقط من البطارية، وهو أمر مثير للإعجاب.

تصميم الهاتف غامر.

العيوب

من الصعب فهم واجهة المستخدم الخاصة به في البداية بسبب الميزات المعقدة، ولكن يمكن أن تتحسن بمرور الوقت.

دعم NFC متاح فقط في عدد قليل من البلدان.

تفتقر الكاميرا الأمامية إلى ضبط تلقائي للصورة وبعض دعم مستوى البرامج.

لا يحتوي على دعم مكبرات الصوت الاستريو، وسعره أعلى قليلاً من منافسيه.

خلاصة

Samsung Galaxy A51 5g هو الإصدار الشهير الخاص به مع مودم 5G مدمج، مما يزيد السعر قليلاً، إذا كنت تبحث عن هاتف رائد متوسط ​​المدى مزود بتقنية 5G، فهو خيار رائع.