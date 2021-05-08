موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1442 يبحث عنه الكثيرين لمعرفة موعد الصرف لهذا الشهر خاصة وأن شهر رمضان قد أوشك على الانتهاء، وهل يتزامن موعد نزوله مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وسوف نقوم في مقالنا هذا بذكر كافة التفاصيل عن موعد الصرف الخاصة بالضمان الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من راتب الضمان

يمكن معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي وذلك من خلال معرفة الفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي وذلك كالتالي:

الأطفال الأيتام بدون عائل لهم في الحياة.

المواطنون غير القادرين على الكسب.

النساء والرجال في سن الشيخوخة أو العاجزين عن العمل سواء كليًا أو جزئيًا أو المعاقين.

الأرامل والمطلقات بدون عائل.

جميع محدودي الدخل.

أسر المفقودين أو المتغيبين.

أسر مدمني المخدرات.

السيدات بدون عائل وذلك مثل: المهجورة، المطلقة، الأرملة، زوجة مدمن المخدرات.

الأسر غير المعولة مثل: الأرملة مع أيتام أو مطلقة مع أبنائها.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1442

قد أوضحت هيئة الضمان الاجتماعي أنه سوف يتم صرف دفعة الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مايو 2021م، وذلك يوم الخميس الموافق 1 من شوال 1442هـ الموافق 13 من مايو 2021م.

أسرة مكونة من فرد واحد: يصرف لها مبلغ 1000 ريال سعودي كراتب شهري.

أسرة مكونة من فردين: يصرف لها مبل 1285 ريال سعودي كراتب شهري.

أسرة مكونة من 3 أفراد: يصرف لها كراتب شهري مبلغ 1570 ريال سعودي.

أسرة مكونة من عدد 4 أفراد: يصرف لها كراتب شهري من الضمان الاجتماعي مبلغ 1855 ريال سعودي.

أسرة مكونة من 5 أفراد: يصرف لها الضمان مبلغ 2140 ريال سعودي كراتب شهري.

أسرة عدد أفرادها 6 أفراد: يصرف لها كراتب شهري من الضمان مبلغ قدره 2420 ريال سعودي.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي تبعًا لعدد أفراد الأسرة المستفيدةهل يمكن تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي؟

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم 1 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م ولكن مطروح تقديم موعده ليكون في موعد أبكر من ذلك

تطرقنا اليوم بحديثنا حول موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر، ونود أن يكون نال إعجابكم.