نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “معرفة” نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 استعلام عن اسماء الفائزين عبر موقع نتائج اللوتري الأمريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة اللوتري الامريكي 2021، مع اقتراب موعد إعلان نتائج القرعة العشوائية لأمريكا 2021 – 2022، التي من المتوقع ظهورها بين اللحظة والأخري في مصر والوطن العربي، أصبحت عمليات البحث عن رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية تتصدر البحث، وكذلك موقع نتائج اللوتري الأمريكي 2021، حيث هناك الآلاف من المواطنين من مختلف البلاد العربية مشتركون في هذه الهجرة التي تعد لهم فرصة ذهبية للحصول على الأقامة، ونحن من خلال هذا التقرير سنوفيكم بكافة التفاصيل والاخبار عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

نتيجة اللوتري الامريكي 2021

ومن الجدير ذكره أنه سيتم توزيع إلى ما يقرب من 55 ألف بطاقة خضراء للفائزين في مسابقة قرعة الهجرة العشوائية اللوتري أمريكا لتمكينهم من الإقامة الدائمة.

ويذكر أنه تم استقبال طلبات التسجيل من الراغبين في الحصول على هجرة لامريكا في يوم 7 أكتوبر لعام 2020، وتم استمرار طلبات التقديم حتي يوم 10 نوفمبر 2020.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

وكما هو معروف سيتم اعلان اسماء الفائزين عن طريق السحب العشوائي، وفي حال أن كنت من الفائزين سيتم اخطارك عن طريق رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به، ستخبرك بالفوز وبالخطوات التي يجب اتباعها بعد ذلك.

الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

تم وضع عدة خطوات مبسطة من أجل الاستعلام عن نتيجة القرعة العشوائية والتي تأتي على النحو التالي.

يستوجب التوجه اولا بالدخول على رابط وزارة الخارجية الامريكية.

ثم قم بالنقر على كلمة الدخول.

ستظهر لك نافذة البيانات قم بادخالها وهي الاسم الرباعي، رقم التأكيد، تاريخ الميلاد.

ثم اضغط على كلمة استكمال وقم باتباع الخطوات المطلوبة منك، مع تمنيات اسرة موقعنا “ثقفني” لجميع المتقدمين بالفوز