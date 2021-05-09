قرض سريع بمبلغ 60 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل فترة سداد 60 شهرا

قرض سريع بمبلغ 60 ألف ريال بدون تحويل راتب ، من أهم المشروعات التي تسهل علي الكثيرون حياتهم، والبدء في مشاريع جديدة بكل سهولة، وذلك من خلال تطبيق تسهيل اكستر الذي يعمل على المساعدة في تمويل المشروعات في المملكة العربية السعودية، ويقدمون عروض كثيرة على القروض، ومن أفضل تلك العروض قرض 60 ألف .قرض سريع بمبلغ 60 ألف ريال بدون تحويل راتب
يقدم تطبيق تسهيل اكستر مجموعة من العروض الغير مسبوقة على القروض ومن أفضلهم قرض 60 ألف ريال ، كما يمكنكم الحصول على قرض 100 ألف ريال بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل ، وللحصول على ذلك العرض لابد أن تتوفر لديك تلك الشروط التالي:
- لابد أن يكون عمرك من 21 الي 25 عام، لتستطيع أن تحصل على القرض.
- لابد أن لا يقل العمل عن 3 شهور للسعوديين، و 6 أشهر لغير السعوديين.
- لمن أصحاب المعاش ان لا يزيد عمرهم عن 70 عام، ليستطيع الحصول على القرض بدون كفيل.
- أما للخدمات العسكرية لابد أن يكون عمر الشخص ما لا يقل عن 25 عام حتى 50 عام، لثلاثة أشهر، ويكون دخله الشهري لا يقل عن 10 الف ريال سعودي.
- للحصول على القرض لابد أن يكون لديك داخل ثابت ما لا يقل عن 5 الف ريال سعودي، لضمان السداد في الوقت.
تقدم شركة تسهيل اكستر مجموعة من المميزات التي تجعلها أقوى من البرامج الأخرى، ومن هذه المميزات:
- حصول المتقدم على ضعف راتبه الشهري.
- يكون بلا قيود من كفيل، ولا أحد يمكنه أن يعرف راتبك الشهري.
- سهولة وسرعة حصول المتقدم على القرض في نفس اليوم إذا توفرت فيه الشروط.
- تميزة بأنه غير مقيد بالسعوديين فقط بل ويعطي لغير السعوديين ايضًا.
- يتم اختيار الاقساط الشهريه مع ما يناسبك بدون ضغوط.
- القرض تحت إشراف إسلامية وشرعية.
يمكنك الحصول على قرض تسهيل أكستر بكل سهولة من خلال تطبيق تسهيل اكستر كما يلي:
- عليك الدخول في الموقع الرئيسي لشركة الخدمات المالية المتخصصة لتسهيل.
- تقوم باختيار العرض أو القرض المتاح لك.
- تقوم بملئ البيانات المطلوبة.
- ومن ثم تستطيع أن تحصل على القرض بكل سهولة وفي نفس اليوم.
الوسوم
قرض سريع بمبلغ 60 ألف ريال بدون تحويل راتب ، من أهم المشروعات التي تسهل علي الكثيرون حياتهم، والبدء في مشاريع جديدة بكل سهولة، وذلك من خلال تطبيق تسهيل اكستر الذي يعمل على المساعدة في تمويل المشروعات في المملكة العربية السعودية، ويقدمون عروض كثيرة على القروض، ومن أفضل تلك العروض قرض 60 ألف .قرض سريع بمبلغ 60 ألف ريال بدون تحويل راتب
يقدم تطبيق تسهيل اكستر مجموعة من العروض الغير مسبوقة على القروض ومن أفضلهم قرض 60 ألف ريال ، كما يمكنكم الحصول على قرض 100 ألف ريال بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل ، وللحصول على ذلك العرض لابد أن تتوفر لديك تلك الشروط التالي:
- لابد أن يكون عمرك من 21 الي 25 عام، لتستطيع أن تحصل على القرض.
- لابد أن لا يقل العمل عن 3 شهور للسعوديين، و 6 أشهر لغير السعوديين.
- لمن أصحاب المعاش ان لا يزيد عمرهم عن 70 عام، ليستطيع الحصول على القرض بدون كفيل.
- أما للخدمات العسكرية لابد أن يكون عمر الشخص ما لا يقل عن 25 عام حتى 50 عام، لثلاثة أشهر، ويكون دخله الشهري لا يقل عن 10 الف ريال سعودي.
- للحصول على القرض لابد أن يكون لديك داخل ثابت ما لا يقل عن 5 الف ريال سعودي، لضمان السداد في الوقت.
تقدم شركة تسهيل اكستر مجموعة من المميزات التي تجعلها أقوى من البرامج الأخرى، ومن هذه المميزات:
- حصول المتقدم على ضعف راتبه الشهري.
- يكون بلا قيود من كفيل، ولا أحد يمكنه أن يعرف راتبك الشهري.
- سهولة وسرعة حصول المتقدم على القرض في نفس اليوم إذا توفرت فيه الشروط.
- تميزة بأنه غير مقيد بالسعوديين فقط بل ويعطي لغير السعوديين ايضًا.
- يتم اختيار الاقساط الشهريه مع ما يناسبك بدون ضغوط.
- القرض تحت إشراف إسلامية وشرعية.
يمكنك الحصول على قرض تسهيل أكستر بكل سهولة من خلال تطبيق تسهيل اكستر كما يلي:
- عليك الدخول في الموقع الرئيسي لشركة الخدمات المالية المتخصصة لتسهيل.
- تقوم باختيار العرض أو القرض المتاح لك.
- تقوم بملئ البيانات المطلوبة.
- ومن ثم تستطيع أن تحصل على القرض بكل سهولة وفي نفس اليوم.
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