عشرات الجرحى في القدس في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية

أصيب أكثر من 50 شخصاً بجروح في صدامات جديدة دارت مساء السبت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلّة، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وقال متحدّث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس "لقد أحصينا حتى الساعة 53 جريحاً" سقطوا في الصدامات التي اندلعت مساء السبت في محيط البلدة القديمة في أحياء الشيخ جرّاح وباب العامود وباب الزاهرة.

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