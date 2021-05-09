مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار فى ولاية ماريلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسب مصادر محلية فقد تلقت الشرطة تقارير عن حدوث إطلاق للنار، ووصل أفرادها ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث فى حوالى الساعة 6.40 بالتوقيت المحل.
وأكدت المصادر نفسها أن الرجل الذى فتح النار لقى حتفه على الفور.
ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية الضحيتين ومطلق النار، لكنها أشارت إلى أن أحد الضحايا فى حالة خطيرة.
وبحسب الصحيفة، فإن مطلق النار معروف لسكان المنطقة، إذ سبق أن هدد مرارا جيرانه واتهمهم بالتجسس عليه بناء على أوامر من الحكومة الفيدرالية، واتصل الجيران سابقا بالشرطة بسبب سلوك الرجل.
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