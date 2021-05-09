الأسطول الأميركي الخامس يصادر شحنة أسلحة مجهولة ببحر العرب

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية إن طراد الصواريخ الموجهة يو.إس.إس مونتيري صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو.
وذكر الأسطول في بيان "ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية".
وأضاف أن الشحنة ضمت أيضا أدوات رؤية متقدمة.
وقال البيان إن الشحنة في حيازة السلطات الأميركية حاليا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.
وجاء في البيان "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه".
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