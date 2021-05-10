نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة رؤية هلال شوال 2021 والاستطلاع.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 1442 الثلاثاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة رؤية هلال شوال 2021-1442 ، تزامناً مع قرب انتهاء شهر رمضان المُبارك يتطلع الجميع لمعرفة تفاصيل استطلاع هلال شوال 2021 ، وما سيتم الإعلان عنه فيما يخص موعد أول أيام عيد الفطر المبارك ، وقد يُساور البعض عن متى عيد عيد الفطر في السعودية, تركيا, مصر, الجزائر, العراق 2021 فلكياً وفي الدول العربية، وهذا ما سيتم التصريح به وفقاً لنتائج الحسابات الفلكية التي من خلالها سيتضح نتيجة استطلاع هلال شوال ٢٠٢١ في السعودية ومصر والإمارات والكويت والجزائر وباقي الدول.

نتيجة رؤية هلال شوال 2021-1442

نتيجة رؤية هلال شوال 2021 ، على الجانب السعودي فقد حددت المحكمة العليا في المملكة يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الحالي موعداً لـ استطلاع رؤية هلال شوال لعام 1442 ، وذلك نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، وسيتم بعدها تحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في السعودية، ومن المعروف أن بعض الدول العربية تترقب وتنتظر موعد ظهور الهلال اليوم وما سيتم إعلانه في المملكة عن تحديد والإجابة على سؤال متى يكون عيد الفطر 2021 نتيجة رؤية الهلال اليوم فلكياً ، ويتبعونها في هذا الإعلان.

وفي ذات السياق ناشدت المحكمة العليا السعودية جميع الدول العربية بضرورة تحري رؤية هلال شوال 1442 خلال الموعد المُحدد لذلك سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط المهندس طارق جودة ووفقاً لنتائج الحسابات الفلكية التي تتم منذ الساعات الأولى من صباح أمس فإن هلال شهر شوال 1442 فلكياً سيولد يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1442 الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 21 والدقيقة الأولى بتوقيت القاهرة.

استطلاع هلال شوال 2021

وأردف طارق جودة، أن هلال شوال سيولد بعد غروب شمس اليوم الذي ستتم فيه رؤية هلال شوال مقدر بمدة تزيد عن ساعتين لذلك فإنه من المستحيل استطلاع رؤية هلال شهر شوال يوم الرؤية 29 رمضان، ويكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان ويكون يوم الخميس الموافق 13 مايو هو أول شهر شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 1442 فلكيا.

هذا وسوف نتابع المزيد من الأخبار وقت إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 2021-1442 في مصر والسعودية، والدول العربية حيث سيتم الإعلان عن أول أيام عيد الفطر 2021 يوم استطلاع هلال شوال في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل تقريباً، وسنعمل على تحديث هذه الصفحة بأدق الأخبار والتفاصيل عن نتيجة استطلاع رؤية هلال شوال 1442.