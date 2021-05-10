دعاء ختم القرآن مكتوب ..أفضل دعاء لختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 2021

دعاء ختم القرآن، يسمى شهر رمضان المبارك بشهر القرآن، لذلك يحرص الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم على ختم القرآن الكريم، وذلك من فضل رمضان أنه شهر عبادة وتقرب إلى الله تعالى، ولا سيما قرأة القرآن هي أحد العبادات التي كان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام وينصحنا بها في كل الأوقات، حيث قال صلى الله عليه وسلم : “إقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه”، وفي هذه الأيام الأخيرة المباركة كثير منا، انتهى من قراءة جزء كبير من القرآن الكريم وعلى وشك ختمه، لذلك نقدم دعاء ختم القرآن مكتوب شامل وكامل.

دعاء ختم القرآن

ولا يوجد نص دعاء خاص بختم القرآن لهذا يمكن للمسلم الدعاء بما شاء، ويمكن أن يجمع الأدعية النافعة والجامعة لخيري الدنيا والآخرة، بالإضافة إلى مناجاة الله بالحمد له والثناء عليه، والدعاء بأسمائه وصفاته، ومن أشهر الأدعية:

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا.. ذكرنا منه ما نُسينا، علمنا منه ما جهلنا يا رب ارزقنا قراءة القرآن وتلاوه القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، نعوذ بك أن نكون ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. يارب اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا وإماما، آنس وحشتنا بالقرآن، آنس وحشتنا بالقرآن.

دعاء ختم القرآن مكتوب

وإليكم دعاء ختم القرآن مكتوب، ونأمل من الله العزيز القدير أن يتقبل منكم صالح الأعمال.

اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً اللهم إنا نحمدك، ونستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك. ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلٌ أنت أن تُحمد، وأهلٌ أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبتَّ عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر كثيرًا كما تعطي كثيرًا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كالذي نقول، وخيرًا مما نقول، ولك الحمد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق. ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعةُ آتيه لاريب فيها لا إله إلا الله. المتوحد في الجلال، بكمال الجمال، تعظيمًا وتكبيرًا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرًا وتدبيرًا، المتعالي بعظمته ومجده، الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا لا إله إلا الله. رب الأرباب، ومسبب الأسباب، وخالق خلقه من تراب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب.

دعاء ختم القران كامل بالصور

وهذه صورة لدعاء ختم القرآن مكتوب كامل، يمكنكم الاحتفاظ بها في الجوال أو الهاتف.