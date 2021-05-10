أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي بوفاة التربوي أحمد قاسم

الامين العام المساعد يعزي بوفاة التربوي أحمد قاسمبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي القدير/ احمد قاسم صالح، عضواللجنة الدائمة المحلية، عضو قيادة فرع المؤتمربالدائرة 49 مديرية حدنان محافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم.

وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد / محبوب احمد قاسم صالح، وإخوانه، وكافة أفراد الأسرة، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

